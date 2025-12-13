Alex Ruan se machuca e vira a primeira baixa na pré-temporada do Santa Cruz
Publicado: 13/12/2025 às 16:40
Alex Ruan, lateral do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
O Santa Cruz sofreu sua primeira baixa durante a preparação para a temporada de 2026. Um dos jogadores contratados, o lateral-esquerdo Alex Ruan sofreu uma entorse no joelho esquerdo após um contato direto em treinamento realizado no estádio do Arruda.
Mesmo com o desfalque, o Tricolor do Arruda segue com o cronograma da pré-temporada. A comissão técnica programou três jogos-treinos como parte da preparação, todos no estádio do Arruda: contra o Laguna, no dia 13; Santa Cruz de Natal, no dia 23; e Amazonas, no dia 30.
O reencontro com a torcida acontecerá no dia 8 de janeiro, quando o Santa Cruz fará sua estreia na Vitória Cup. A equipe enfrenta o Defensa y Justicia, da Argentina, às 20h30, na Arena Pernambuco. O torneio amistoso será a última etapa de avaliação do elenco antes do início das competições oficiais.