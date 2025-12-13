Alex Ruan se machuca e vira a primeira baixa na pré-temporada do Santa Cruz

Alex Ruan, lateral do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz sofreu sua primeira baixa durante a preparação para a temporada de 2026. Um dos jogadores contratados, o lateral-esquerdo Alex Ruan sofreu uma entorse no joelho esquerdo após um contato direto em treinamento realizado no estádio do Arruda.

Exames médicos apontaram lesão no ligamento colateral medial, além de um estiramento na região póstero-lateral do joelho. Segundo o médico do clube, Antônio Mário, o atleta já iniciou o tratamento fisioterápico e a previsão é de que permaneça no departamento médico por cerca de quatro semanas.

Mesmo com o desfalque, o Tricolor do Arruda segue com o cronograma da pré-temporada. A comissão técnica programou três jogos-treinos como parte da preparação, todos no estádio do Arruda: contra o Laguna, no dia 13; Santa Cruz de Natal, no dia 23; e Amazonas, no dia 30.

O reencontro com a torcida acontecerá no dia 8 de janeiro, quando o Santa Cruz fará sua estreia na Vitória Cup. A equipe enfrenta o Defensa y Justicia, da Argentina, às 20h30, na Arena Pernambuco. O torneio amistoso será a última etapa de avaliação do elenco antes do início das competições oficiais.