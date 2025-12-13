Gabriel Souza celebra chegada ao Santa Cruz e destaca força do elenco

Gabriel Souza, goleiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

A posição de goleiro, que trouxe dor de cabeça à torcida tricolor em 2025 pela inconsistência de Rokenedy e Felipe Alves, recebeu atenção especial na reformulação do elenco para 2026. Em busca de segurança, o Santa Cruz foi ao mercado e apresentou Gabriel Souza como nova aposta para a temporada.

O arqueiro afirmou não ter hesitado em aceitar o convite do clube e revelou que o primeiro contato feito pelo executivo de futebol Harlei Menezes foi suficiente para despertar seu interesse imediato em vestir a camisa tricolor. “Não tive muita dúvida desde o primeiro contato do Harlei com o meu empresário. Fiquei muito contente de poder representar o Santa Cruz pela história, torcida e cidade. Não existe dúvida quando se trata do Santa Cruz pela sua grandeza. Fico feliz de o clube estar voltando ao cenário nacional”, declarou o goleiro.

Recém-chegado, Gabriel destacou o respeito aos concorrentes da posição e elogiou o trabalho desempenhado por Rokenedy, um dos destaques da última temporada, além da experiência de Felipe Alves. “Respeito muito a história dos dois. Parabenizo o Rokenedy pelo fim de temporada incrível, ajudou muito o Santa Cruz a alcançar seus objetivos. O Felipe Alves, com sua experiência, ajuda todos nós. Vim para o clube respeitando todos os goleiros, inclusive o Thiago, que também é excelente. Quero lutar pelo meu espaço e estar sempre preparado para ajudar o Santa Cruz da melhor forma”, destacou.

Aos 21 anos, Gabriel traz passagens pelo Bahia — onde fez toda a base e atuou pelo profissional — e também experiência no Portimonense, pelo futebol português. O atleta afirmou que chega em sua melhor fase. “Tive a oportunidade de trabalhar com grandes goleiros, alguns renomados no futebol brasileiro. Em Portugal, aprendi muito sobre outras culturas do futebol europeu. Chego com oito anos de base no Bahia e grandes experiências no profissional. Estou na minha melhor forma física, técnica e mental, preparado para grandes coisas”, garantiu.

Contratações do Santa Cruz para 2026:

Goleiro: Gabriel Souza

Zagueiro: Ianson

Laterais-direitos: Pedro Costa* e Hamilton*

Lateral-esquerdo: Alex Ruan

Volante: Andrey

Meia: Patrick Allan

Atacantes: Vitinho, Robinho e Quirino*

* Reforços que ainda não foram oficializados

