Neymar cita Romário após encerrar jejum de gols: 'Tem que ter calma de médico em cirurgia'

A última vez que Neymar havia anotado um gol havia sido em 4 de agosto, na vitória sobre o Juventude

Estadão Conteúdo

Publicado: 20/11/2025 às 09:13

Neymar, jogador do Santos/Raul Baretta / Santos FC

Depois de encerrar um jejum de 107 dias sem marcar, Neymar celebrou o gol que abriu o placar para o Santos no empate por 1 a 1 com o Mirassol nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. Em entrevista no intervalo da partida, o craque disse que seguiu conselho de Romário para voltar a balançar a rede.

"Foi uma jogada trabalhada pelo Gastón (auxiliar de Juan Pablo Vojvoda), o mérito é dele. A gente faz isso para que eu possa ficar no mano a mano. Quando me deixaram, vi o movimento do meu companheiro, que fez um ótimo passe e só tive que concluir em gol. Espero os 90 minutos para isso. Uma das coisas que aprendi com Romário: ali dentro da área você tem que ter mais calma que um médico em cirurgia", disse o atacante.

Aos quatro minutos do primeiro tempo, após receber passe em profundidade de Lautaro Díaz em contra-ataque, Neymar partiu sozinho e deslocou o goleiro Walter para inaugurar o placar para o Santos.

A última vez que Neymar havia anotado um gol havia sido em 4 de agosto, na vitória sobre o Juventude por 3 a 1, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

