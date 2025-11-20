Neymar cita Romário após encerrar jejum de gols: 'Tem que ter calma de médico em cirurgia'
Publicado: 20/11/2025 às 09:13
Neymar, jogador do Santos (Raul Baretta / Santos FC)
Depois de encerrar um jejum de 107 dias sem marcar, Neymar celebrou o gol que abriu o placar para o Santos no empate por 1 a 1 com o Mirassol nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. Em entrevista no intervalo da partida, o craque disse que seguiu conselho de Romário para voltar a balançar a rede.
Aos quatro minutos do primeiro tempo, após receber passe em profundidade de Lautaro Díaz em contra-ataque, Neymar partiu sozinho e deslocou o goleiro Walter para inaugurar o placar para o Santos.
A última vez que Neymar havia anotado um gol havia sido em 4 de agosto, na vitória sobre o Juventude por 3 a 1, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.