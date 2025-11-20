Fernandinho, ex-Athletico-PR e seleção, anuncia aposentadoria: 'Estou cansado'

Fernandinho, volante do Athletico (José Tramontin/Athletico)

Fernandinho anunciou oficialmente a aposentadoria e encerrou uma carreira marcada por conquistas em alto nível, tanto no futebol brasileiro quanto na elite europeia. Ídolo do Athletico, referência no Manchester City e presença constante na seleção brasileira, o volante se despede dos gramados aos 40 anos.

A confirmação ocorreu durante sua participação no jogo beneficente "Bola pra Frente, Rio Bonito do Iguaçu", realizado na Ligga Arena, em Curitiba. Ele deixou claro que não há mais espaço para um retorno aos gramados, após ficar sem atuar desde o rebaixamento do Athletico na temporada passada.

"Já estou cansado. Já cansei correndo hoje 30 e poucos minutos. No futebol não tem nada que me motive mais, já fui bem realizado no futebol. Tudo que eu pude aproveitar, eu aproveitei. Agora, é um tempo de aproveitar com a família."

Revelado pelo Athletico, Fernandinho ganhou projeção internacional no Shakhtar Donetsk antes de viver seu auge no Manchester City, onde foi peça-chave na era Pep Guardiola. Foram anos de liderança, títulos e reconhecimento como um dos pilares do domínio inglês e europeu do clube.

Pela seleção brasileira, disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018 e foi campeão da Copa América em 2019, mantendo papel relevante mesmo em meio a momentos de pressão e cobranças intensas no cenário internacional.

De volta ao Athletico nos últimos anos, assumiu status de líder técnico e emocional, contribuindo dentro e fora de campo em um período de transição do clube. Ele conseguiu levar a equipe à final da Libertadores de 2022, perdendo na decisão para o Flamengo. Mas terminou seu período com o rebaixamento à Série B

Sua última partida foi em dezembro de 2024, na derrota para o Atlético-MG por 1 a 0. Ele já dava sinais de que deixaria os gramados, fato que foi confirmado nesta quarta-feira.