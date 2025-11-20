Fernandinho, ex-Athletico-PR e seleção, anuncia aposentadoria: 'Estou cansado'
Ídolo do Athletico, o volante se despede dos gramados aos 40 anos
Publicado: 20/11/2025 às 12:49
Fernandinho, volante do Athletico (José Tramontin/Athletico)
Fernandinho anunciou oficialmente a aposentadoria e encerrou uma carreira marcada por conquistas em alto nível, tanto no futebol brasileiro quanto na elite europeia. Ídolo do Athletico, referência no Manchester City e presença constante na seleção brasileira, o volante se despede dos gramados aos 40 anos.
"Já estou cansado. Já cansei correndo hoje 30 e poucos minutos. No futebol não tem nada que me motive mais, já fui bem realizado no futebol. Tudo que eu pude aproveitar, eu aproveitei. Agora, é um tempo de aproveitar com a família."
Revelado pelo Athletico, Fernandinho ganhou projeção internacional no Shakhtar Donetsk antes de viver seu auge no Manchester City, onde foi peça-chave na era Pep Guardiola. Foram anos de liderança, títulos e reconhecimento como um dos pilares do domínio inglês e europeu do clube.
Pela seleção brasileira, disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018 e foi campeão da Copa América em 2019, mantendo papel relevante mesmo em meio a momentos de pressão e cobranças intensas no cenário internacional.
De volta ao Athletico nos últimos anos, assumiu status de líder técnico e emocional, contribuindo dentro e fora de campo em um período de transição do clube. Ele conseguiu levar a equipe à final da Libertadores de 2022, perdendo na decisão para o Flamengo. Mas terminou seu período com o rebaixamento à Série B
Sua última partida foi em dezembro de 2024, na derrota para o Atlético-MG por 1 a 0. Ele já dava sinais de que deixaria os gramados, fato que foi confirmado nesta quarta-feira.