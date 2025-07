Brasileirão de volta: confira datas e horários dos jogos da 13ª rodada

O Brasileirão retorna neste sábado (12/7) após pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Campeonato volta na 13ª rodada

Taça do Campeonato Brasileiro da Série A (Joilson Marconne/CBF)

Após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Campeonato Brasileiro retorna neste sábado (10/7). Vale lembrar que os jogos entre Santos x Palmeiras e Mirassol x Fluminense ainda não têm data definida.

Serão quatro jogos no sábado, três no domingo (13/7) e uma partida na segunda-feira (14/7). Flamengo e São Paulo abrem a rodada em duelo no Maracanã, enquanto Juventude e Sport fecham.

Confira datas e horários dos jogos

Sábado (12/7)

Flamengo x São Paulo – 16h30

Internacional x EC Vitória – 16h30

Vasco x Botafogo – 18h30

Bahia x Atlético-MG – 21h

Domingo (13/7)

Corinthians x Bragantino – 19h

Cruzeiro x Grêmio – 20h30

Fortaleza x Ceará - 20h30

Segunda-feira (14/7)

Juventude x Sport – 20h



VEJA MAIS NO PORTAL DO METRÓPOLES