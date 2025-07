Entre as traves e o coração: goleiro pernambucano deixa clube para se dedicar a filho autista

Igor Leonardo, ex-goleiro da Juazeirense (Divulgação/Juazeirense)

A partida entre Juazeirense e Jequié, no último sábado (5), válida pela Série D do Campeonato Brasileiro, marcou mais que uma simples vitória em campo. Após o apito final, o goleiro pernambucano Igor Leonardo, de 31 anos, anunciou sua saída do clube baiano. O motivo vai além dos gramados: o atleta decidiu deixar a carreira para se dedicar integralmente ao cuidado do seu filho autista, de 6 anos. Além da carreira como atleta, Igor também é cirurgião-dentista e agora retorna à sua cidade natal para se dedicar à família.

Em declaração emocionada, Igor explicou que a decisão foi tomada em conjunto com a família e motivada pela necessidade de estar mais presente na rotina do filho. “É uma decisão muito difícil, tomada em conjunto com minha esposa e meu filho. Preciso dar um suporte em casa. Meu filho é autista e está sentindo muito a minha falta. E eu também estou sentindo muito a falta dele. Não é porque quero sair, estou triste, mas é uma questão pessoal”, afirmou o goleiro, com voz embargada.

Em nota oficial, a Sociedade Desportiva Juazeirense agradeceu ao jogador pelos serviços prestados, destacando sua trajetória de dedicação, liderança e compromisso com o clube. "A Juazeirense agradece, com carinho e profunda gratidão, pelos serviços prestados por Igor, que sempre defendeu o clube com garra, profissionalismo e amor. Sua trajetória fica marcada por grandes defesas, liderança e respeito ao manto que vestiu com honra. O Cancão sempre será sua casa”, diz o comunicado.

O clube também produziu um vídeo em homenagem ao goleiro, reunindo lances importantes e momentos marcantes da sua passagem pela equipe. A produção foi divulgada nas redes sociais e recebeu inúmeras mensagens de apoio de torcedores e colegas de profissão. A despedida de Igor Leonardo repercutiu nas redes sociais, com mensagens de carinho e reconhecimento ao atleta, que agora troca os gramados por um novo desafio: o de ser ainda mais presente na vida do filho.