Copa do Mundo de Clubes se torna uma grande vitrine para destaques do futebol brasileiro

Além da premiação, os times do Brasil podem ter ainda mais vantagens financeiras com a competição mundial

Times brasileiros negociam vendas milionárias para a Europa (Marcelo Gonçalves/ Fluminense, Gilvan de Souza/Flamengo, Cesar Greco/Palmeiras, Vitor Silva/Botafogo)

Com o encerramento da participação dos times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, a principal discussão do momento é na herança que essa grande competição pode trazer ao futebol brasileiro. Um fator importante dessa herança é a vitrine que o campeonato deu aos grandes destaques do nosso futebol.

Se o Mundial já era visto com alta compensação financeira, devido às premiações por participação e classificações de fase, esse sentimento ficou ainda mais forte com a possibilidade de vendas de jogadores importantes para o mercado europeu.

O fato de jogadores se destacarem nessa competição abrem portas para o mercado que talvez não existissem em outros momentos. O principal caso pode acontecer com o atacante do Fluminense, Jhon Arias.

O atleta colombiano fez uma Copa do Mundo de alto nível e isso despertou o interesse europeu. Apesar de idade já considerada avançada para os padrões de contratações europeias – 27 anos - Arias pode deixar o futebol brasileiro e ser comprado pelo Wolverhampton, da Inglaterra, em um valor que pode chegar a 25 milhões de euros.

O time dos brasileiros André, João Gomes e Pedro Lima (ex-Sport) já negocia com o atacante, que tem desejo de atuar no futebol europeu. Além dos Wolves, outras equipes também demonstraram interesse no jogador do Fluminense após o Mundial.

Uma negociação ainda mais influenciada pelo Mundial acontece com o jovem atacante do Flamengo, Wallace Yan. O jogador chamou à atenção pelo grande desempenho na competição, chegando a marcar dois gols, e despertou também o interesse do Wolverhampton. Com as negociações entre o clube inglês e o rubro-negro carioca ainda em fase inicial, a venda do jogador é especulada em chegar no valor de 25 milhões de euros.

O caso também acontece com o lateral-direito do Flamengo, Wesley. O jovem defensor tem negociações encaminhadas para reforçar a equipe italiana da Roma. Com apenas 21 anos e já com passagem pela Seleção Brasileira, Wesley segue mais um “padrão” de contratações do mercado do exterior, mas alcance foi alçado com a Copa de Clubes. O lateral pode ser vendido por um valor em torno de 25 milhões de euros, segundo especulações.

Ainda falando na Roma, o clube italiano também tem o interesse e busca fechar a contratação do volante do Palmeiras, Richard Ríos. O colombiano também foi destaque do alviverde na disputa do Mundial e pode render um valor de 30 milhões de euros ao Palmeiras.

Para finalizar as equipes brasileiras, o Botafogo também passou por vitrine de jogadores no Mundial. Chegando para disputar a competição com o atacante Igor Jesus já vendido, o clube carioca também acertou a venda do zagueiro Jair, ambos para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O atacante foi vendido por 20 milhões de euros, enquanto o zagueiro custará 12 milhões de euros.