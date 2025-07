Textor justifica demissão e revela conversa com Paiva: 'Somos melhores que o Palmeiras'

Renato Paiva foi demitido do Botafogo após o Mundial (Vítor Silva/Botafogo)

John Textor, dono da SAF do Botafogo, justificou nesta semana a demissão do técnico Renato Paiva, que deixou o cargo logo após a eliminação para o Palmeiras no Mundial de Clubes. A decisão causou surpresa, especialmente por vir logo após a vitória sobre o Paris Saint-Germain na fase de grupos. Em entrevista ao programa TalkSport, na Inglaterra, o empresário afirmou que o português se distanciou de suas próprias convicções e não seguiu o plano traçado para enfrentar os paulistas.



"Por que demiti o Renato Paiva depois de ele vencer o PSG? Ele quebrou seus próprios princípios, não seguiu o plano. Ele é um treinador posicional, muito bom em educar os jogadores. Mas contra o Palmeiras, recuamos, vimos o adversário crescer. Deveríamos ter vencido Atlético de Madrid e Palmeiras. Somos melhores que o Palmeiras", afirmou.

Textor revelou ainda uma conversa direta com Paiva antes das oitavas de final. Perguntou ao treinador qual havia sido o melhor jogo de sua carreira e ouviu como resposta: PSG. "Então eu disse que para mim também foi o PSG. Mas naquele dia, o adversário era o Palmeiras. Disse: 'É hora de jogar futebol, vão lá e acabem com eles'. Mas não foi o que aconteceu", relatou.

O dirigente também negou que tenha tomado a decisão sozinho. Segundo ele, houve um consenso dentro do departamento de futebol do Botafogo. "Eu não gosto de demitir pessoas. Mas se todo o departamento vem até mim e diz que precisamos fazer algo sobre o treinador, eu me mexo. Você viu que o estilo de jogo mudou durante dez partidas. Paiva é um grande treinador, mas precisa manter seu estilo, não pode ceder à pressão dos torcedores no Brasil - eles são brutais."

Textor reforçou que escolhe técnicos pela visão de jogo e que cobra que essa ideia seja executada. "Quando pergunto qual é o plano de jogo, quero que eles se antecipem ao adversário, digam o que vamos fazer e como vamos responder. Eu leio e digo: ótimo, bom jogo. Eu não opino."

Após a saída de Paiva, o Botafogo acertou a contratação de Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti e auxiliar técnico da seleção brasileira. No Brasileirão, o clube ocupa a oitava colocação, com 18 pontos. O próximo compromisso será neste sábado, às 18h30, no clássico com o Vasco, no Mané Garrincha.