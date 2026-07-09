Destaque na Copa 2026, Vozinha pode jogar com Messi
Livre após deixar o futebol português, goleiro cabo-verdiano atrai interesse do Inter Miami após campanha histórica e salto no número de seguidores.
Publicado: 09/07/2026 às 15:05
Destaque na Copa 2026, Vozinha pode jogar com Messi. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
Um dos destaques de Cabo Verde na campanha histórica na Copa do Mundo de 2026, o goleiro Vozinha pode ser o novo companheiro de Lionel Messi no Inter Miami, de acordo com o jornal espanhol AS.
As atuações consistentes no Mundial da América do Norte colocaram o atleta na mira do clube dos Estados Unidos.
O impacto da Copa também se refletiu fora de campo. Após o torneio, Vozinha se tornou o goleiro com mais seguidores no Instagram. O cabo-verdiano atingiu a marca de 28,3 milhões de fãs, superando ídolos europeus da posição, como o belga Thibaut Courtois (18,1 milhões) e o alemão Manuel Neuer (15 milhões).
Livre no mercado desde a saída do GD Chaves, de Portugal, ao fim da temporada 2025-26, Vozinha pode assinar sem custos de transferência com qualquer equipe.
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Antes do interesse norte-americano, o goleiro chegou a ter o nome especulado em clubes brasileiros, como Ceará e Avaí.
CASEMIRO NO INTER MIAMI
Outro jogador especulado para reforçar a equipe floridiana é o volante brasileiro Casemiro. A situação do meio-campista é similar à de Vozinha: livre no mercado desde que deixou o Manchester United, da Inglaterra, ele também pode assinar com o Inter Miami sem custos de transferência.
Outro jogador especulado para reforçar a equipe floridiana é o volante brasileiro Casemiro. A situação do meio-campista é similar à de Vozinha: livre no mercado desde que deixou o Manchester United, da Inglaterra, ele também pode assinar com o Inter Miami sem custos de transferência.