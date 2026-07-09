Hino da torcida na copa, ‘La cuarta estrella’ é adotada pelos jogadores argentinos no vestiário

Após virada sobre Egito, nas oitavas, Enzo Fernández, Lautaro Martínez e Nicolás González puxaram o hino da torcida durante as comemorações no vestiário

Jogadores da Argentina na Copa do Mundo de 2026 (ODD ANDERSEN / AFP)

A torcida argentina, que empurrou a 'Albiceleste' até o tricampeonato mundial conquistado na Copa do Catar em 2022 ao som do popular hino 'Muchachos', já têm um novo sucesso para incentivar Lionel Messi e seus companheiros no Mundial de 2026.

Intitulada 'La cuarta estrella' (A quarta estrela), a música já começava a ganhar força nas arquibancadas quando, na terça-feira (7), recebeu a aprovação definitiva dos próprios jogadores da seleção. Ele a entoaram durante as comemorações no vestiário, após uma vitória eletrizante por 3 a 2 de virada sobre o Egito, nas oitavas de final, em Atlanta.

"Soy hincha de la selección, la aliento con el corazón" ("Sou torcedor da seleção, torço por ela de todo o coração", cantava o grupo liderado por Enzo Fernández, Lautaro Martínez e Nicolás González, pulando e muito animados, conforme visto em um vídeo publicado no Instagram pela Associação de Futebol Argentino (AFA).

Assim como 'Muchachos' - o hino dos torcedores argentinos na Copa do Mundo de 2022, no Catar —, a música faz referência a Diego Maradona e à reivindicação de soberania do país sobre as Ilhas Malvinas, território pelo qual a nação sul-americana entrou em guerra com o Reino Unido em 1982.

"Quiero ver la cuarta estrella / brillar en la camiseta / soy argento de la cuna hasta el cajón / Por Malvinas, por el Diego / por la última de Leo / Argentina quiero verte bicampeão" ("Quero ver a quarta estrela / brillar na camisa / Sou argentino do berço ao túmulo / Pelas Malvinas, por Diego / pela última de Leo / Argentina, quero te ver bicampeã", cantavam os jogadores em um momento do hino, sonhando em dar mais um passo adiante no sábado (11), nas quartas de final contra a Suíça.

Como acontece com todos os cânticos da torcida argentina, "La cuarta estrella" utiliza uma letra com temática futebolística adaptada de uma canção popular.

