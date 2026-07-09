Jornal português aponta melhores e piores da seleção na Copa: CR7 ficou entre os medianos

Melhor nota na avaliação do tradicional jornal esportivo A Bola foi Gonçalo Ramos e o pior, Samu. CR7, Bernardo Silva e Vitinha ficaram no grupo dos intermediários

Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal na Copa do Mundo 2026 (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Desclassificados da Copa pela Espanha, nas oitavas, os portugueses juntam os cacos para iniciar o ciclo 2030, possivelmente com Jorge de Jesus no comando.

No clima de balanço geral, o tradicional jornal esportivo A Bola publicou uma avaliação dos seus 26 jogadores convocados para a Copa de 2026 com base na média das notas atribuídas ao longo das cinco partidas disputadas.

O melhor desempenho, com nota máxima 7, foi do atacante Gonçalo Ramos, mesmo atuando em apenas 34 minutos, somados de duas partidas.

Entre os que jogaram todas as partidas, o goleiro Diogo Costa lidera o grupo dos melhores, com nota 6,6. O guarda-redes é seguido, conforme o A Bola, por Nuno Mendes (6,4) e João Neves (6,2).

Rúben Dias, Renato Veiga e Bruno Fernandes completam a relação, empatados com nota 6.

Assim como melhor, o pior também teve baixa minutagem: Samu, com apenas 20 minutos em campo e nota 4. Com mais tempo de jogo, o com pior desempenho foi Rúben Neves (5).

O que mais chama a atenção, no entanto, é quem se encontra no bloco intermediário, jogadores que não só os portugueses esperavam bem mais na Copa de 2026.

Entre os que podem ser considerados decepções, no ranking de A Bola, estão Cristiano Ronaldo (5,4), Bernardo Silva (5,25) e Vitinha (5,2).

