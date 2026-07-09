França x Marrocos na Copa 2026: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje

O confronto abre a fase de quartas de final e carrega uma alta dose de expectativa

Kylian Mbappe, da França, e Achraf Hakimi, de Marrocos ( AFP)

A primeira vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026 será decidida na tarde desta quinta-feira (9). Em uma reedição da semifinal de 2022, França e Marrocos se enfrentam às 17h, no Estádio de Boston.

A partida será transmitida na TV aberta pela TV Globo e pelo SBT. Na TV por assinatura, o confronto será exibido pelo SporTV. Além disso, os torcedores também poderão acompanhar o jogo ao vivo pelo canal da CazéTV no YouTube.

O confronto abre a fase de quartas de final e carrega uma alta dose de expectativa: de um lado, os franceses buscam a sua terceira final consecutiva; do outro, os marroquinos tentam consolidar o país mais uma vez entre as quatro maiores potências do futebol mundial.

Por se tratar de um mata-mata em jogo único, o regulamento é direto: quem vencer avança. Em caso de igualdade no placar durante os 90 minutos regulamentares, a partida terá uma prorrogação de 30 minutos e, persistindo o empate, a definição irá para a disputa por pênaltis.

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Como chegam as equipes

A França carimbou seu passaporte para as quartas de final após um jogo tenso contra a retranca do Paraguai. A vitória por 1 a 0 veio com a assinatura do principal astro da companhia, Kylian Mbappé, que converteu um pênalti decisivo. Sem problemas por lesão ou suspensão, o técnico Didier Deschamps vai mandar a campo a base que vem fazendo uma campanha impecável até aqui.

Provável escalação da França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné (Tchouaméni) e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola(Doué) ; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Já a seleção de Marrocos chega embalada por uma grande exibição nas oitavas. Os Leões do Atlas aplicaram um sonoro 3 a 0 no anfitrião Canadá, provando que a nova geração sob o comando de Mohamed Ouahbi mantém o espírito competitivo e técnico que surpreendeu o mundo há quatro anos.

Provável escalação de Marrocos: Bono; Hakimi, Issa Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi e El Khannouss; Rahimi. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Ficha técnica:

Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 – Quartas de Final

Data: Quinta-feira, 9 de julho de 2026

Horário: 17h

Local: Estádio de Boston (Gillette Stadium), EUA