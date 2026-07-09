Vozinha supera Courtois e Neuer e passar a ser goleiro com mais seguidores nas redes sociais

Sensação de Cabo Verde na Copa, Vozinha vira fenômeno nas redes sociais, superando Courtois e Neuer, dois dos melhores goleiros do mundo

Goleiro Vozinha (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Thibaut Courtois e Manuel Neuer, dois dos maiores goleiros do planeta, não são páreos para o cabo-verdiano Josimar José Évora Dias, o popular Vozinha. Pelo menos, no número de seguidores nas redes sociais.

Em levantamento publicado pelo jornal esportivo espanhol Ás, nesta quinta-feira (9), o goleiro de Cabo Verde aparece no topo da lista de goleiros com mais seguidores no Instagram, bem à frente do arqueiro belga e do alemão.

Vozinha tem atualmente 28,3 milhões. O mais próximo é Courtois, com 18,1, e Neuer, com 15. O Ás ainda comparou com o camisa 1 campeão do mundo de 2010, Iker Casillas (20,4 mi).

A popularidade de Vozinha supera não apenas quem evita os gols, como quem é especialista em marcar. O inglês Harry Kane, um dos maiores nomes do futebol mundial da atualidade, tem “apenas” 19,1 milhões. Também fica atrás o meia Pedri, da Espanha, com 22,9 mi.

Trajetória

Quando botou os seus pés em campo no Estádio de Atlanta, para a estreia do seu país na Copa do Mundo 2026, o goleiro Vozinha não apenas ajudou, e muito, a garantir o improvável empate em 0x0 com a favoritíssima Espanha como passou a virar um fenômeno de popularidade mundial.



Os desempenhos contra Uruguai e Arábia Saudita, nos empates por 2x2 e 0x0, respectivamente, também colaboraram para fazer de um mero desconhecido, representante de um país candidato à figurante do mundial, a um dos grandes personagens da competição.

A seleção de Vozinha surpreendeu o mundo ao avançar na fase de grupos e, mais ainda, pela forma como encarou os campeões mundiais.

Vozinha foi novamente protagonista no jogo em que os argentinos precisaram da prorrogação para vencer por 3x2. Após o apito final, ele recebeu um abraço e ouviu palavras de carinho de Messi.

Despedida

No post em que se despede da Copa 2026, na semana passada, Vozinha teve 10,5 milhões de curtidas e mais de 440 mil comentários. Na legenda, agradecimento e surpresa.

“Ainda estou a tentar acreditar em tudo o que aconteceu. Ver milhões de pessoas, dos quatro cantos do mundo, a chegarem até aqui foi algo que me apanhou completamente de surpresa.

Sei que ainda vai demorar algum tempo até conseguir processar tudo isto e perceber a dimensão do que estou a viver.”, relatou.

Vozinha credita parte do sucesso nas redes a uma emissora brasileira que transmite o mundial.

“Quero agradecer, do fundo do meu coração, à @cazetv por ter dado início a esta onda de carinho e por tornar tudo isto possível. Não tenho palavras para expressar a minha gratidão.”

E finalizou: “Quero agradecer, do fundo do meu coração, à @cazetv por ter dado início a esta onda de carinho e por tornar tudo isto possível. Não tenho palavras para expressar a minha gratidão.”