Final da Champions 2026: veja novo horário de Arsenal x PSG e entenda por que mudou. (Foto: Divulgação/UEFA)

A grande final da Champions League da temporada 2025/26 será realizada neste sábado (30) entre Arsenal e PSG, em Budapeste, na Hungria. A decisão, no entanto, traz uma mudança significativa em relação ao formato das edições anteriores.

Horário de Arsenal x PSG na Final da Champions 2026

Tradicionalmente disputado a partir das 16h (horário de Brasília), o pontapé inicial do confronto foi antecipado para as 13h.

POR QUE A UEFA MUDOU O HORÁRIO DA DECISÃO?

A decisão da Uefa de antecipar o horário da final responde, prioritariamente, a uma estratégia de expansão comercial e à busca por maior audiência no mercado global de transmissões. Ao adiantar o pontapé inicial, a entidade máxima do futebol europeu visa atingir diretamente o público asiático, oferecendo uma janela mais acessível para os telespectadores do Oriente, que tradicionalmente precisavam acompanhar a decisão durante a madrugada.

Além dos reflexos na transmissão global, a mudança tem impacto direto na economia da cidade-sede durante o pós-jogo. Ao encerrar a partida e as celebrações do título ainda no início da noite, a Uefa evita o esvaziamento imediato das ruas e estimula o turismo de conveniência. Com mais tempo disponível e o transporte público operando em faixas mais acessíveis, os torcedores tendem a estender a permanência em bares e restaurantes, elevando o faturamento do comércio local.

No aspecto operacional, a antecipação do cronograma também confere maior flexibilidade logística para as delegações de Arsenal e PSG. Com o término dos protocolos oficiais mais cedo, ambos os clubes ganham a viabilidade de retornar para suas respectivas sedes na mesma noite de sábado, otimizando o planejamento de viagem e reduzindo o desgaste dos elencos.

ARSENAL VOLTA À FINAL APÓS 20 ANOS E PSG BUSCA O BICAMPEONATO

Depois de garantir o título da Premier League e encerrar um jejum de 22 anos, o Arsenal vai em busca do troféu inédito da Champions League. A partida em Budapeste também tem sabor de revanche para os ingleses, que foram eliminados pela equipe francesa na temporada 2024/25.

O PSG, comandado por Luis Enrique, tenta por outro lado entrar para a história ao conquistar o cobiçado bicampeonato consecutivo da Liga dos Campeões. Atual detentor da Europa, após golear a Inter de Milão por 5x0 na decisão anterior, o clube francês entra em campo para consolidar de vez sua hegemonia no continente.