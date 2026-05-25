Copa do Mundo 2026: conheça todas as sedes onde as seleções vão treinar
Diferentemente de outras edições, desta vez as delegações ficarão espalhadas entre os três países que sediam o evento, Estados Unidos, Canadá e México
Publicado: 25/05/2026 às 21:26
Bola da Copa do Mundo Fifa 2026 (FRANCK FIFE / AFP)
A Fifa divulgou nesta segunda-feira, 25, todas as sedes onde as seleções participantes da Copa do Mundo 2026 realizarão seus treinos. Diferentemente de outras edições, desta vez as delegações ficarão espalhadas entre os três países que sediam o evento, Estados Unidos, Canadá e México.
Os 48 locais de treinamento foram definidos por cada uma das seleções. De acordo com a entidade, 39 seleções ficarão nos Estados Unidos, outras sete no México e apenas duas no Canadá.
Espécie de "lar longe de casa", as instalações de treinamento foram escolhidas cuidadosamente por cada federação para servir como o local onde jogadores, técnicos e funcionários passarão boa parte do tempo durante a fase de grupos do Mundial.
"São os lugares onde os times fixarão suas raízes, treinarão, se recuperarão e viverão o dia a dia do torneio. Finalizar essa lista é empolgante por conta da escala sem precedentes (após aumento de 32 para 48 seleções e num primeiro Mundial organizado por três países), o que nos dá a oportunidade maravilhosa de envolver mais comunidades e torcedores no torneio", disse Heimo Schirgi, CCO da Copa do Mundo 2026.
Ainda segundo a Fifa, o processo de seleção dos centros de treinamento começou oficialmente em 2024, quando um catálogo inicial de opções foi fornecido aos participantes ao final das Eliminatórias para o Mundial. Em 2025, essa lista foi refinada e aprimorada.
Após o sorteio dos grupos da Copa em dezembro de 2025, as então 42 equipes classificadas começaram a enviar suas escolhas. Foram mais de 60 opções, baseadas em parte nas zonas geográficas onde cada seleção disputaria suas partidas da fase de grupos.
Em janeiro deste ano, a CBF já havia definido que o Brasil ficará no Columbia Park Training Facility, em Morristown, Nova Jersey, que pertence ao Red Bull New York, franquia da Major League Soccer (MLS), a liga americana de futebol. O local foi um dos mais disputados entre as seleções, principalmente pelo design sustentável e toda a tecnologia disponibilizada.
A abertura do Mundial será no dia 11 de junho, com o duelo entre México e África do Sul, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, válido pelo Grupo A. Já a seleção brasileira, que está no Grupo C, estreia no dia 13, às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.
BASES DE TREINAMENTO DA COPA DO MUNDO 2026:
África do Sul - San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo (México) - CF Pachuca - Universidad Del Fútbol
Alemanha - Winston-Salem, Carolina do Norte - Wake Forest University
Arábia Saudita - Austin, Texas - Austin FC Stadium
Argélia - Lawrence, Kansas - University of Kansas
Argentina - Kansas City, Kansas - Sporting KC Training Centre
Austrália - Alameda, Califórnia - Oakland Roots/Soul Training Facility
Áustria - Goleta, Califórnia UC Santa Barbara - Harder Stadium
Bélgica - Renton, Washington - Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse
Bósnia e Herzegovina - Sandy, Utah - RSL Stadium
Brasil - Morristown, Nova Jersey - Columbia Park Training Facility
Cabo Verde - Tampa, Flórida - Waters Sportsplex
Canadá - Vancouver, Colúmbia Britânica - National Soccer Development Centre
Catar - Santa Barbara - Westmont College
Colômbia - Guadalajara, Jalisco - Academia Atlas FC
Coreia do Sul - Zapopan, Jalisco (México) - Chivas Verde Valle
Costa do Marfim - Filadélfia, Pensilvânia - Philadelphia Union
Croácia - Alexandria, Virgínia - Episcopal High School
Curaçao - Boca Raton, Flórida - Florida Atlantic University
Egito - Spokane, Washington - Gonzaga University
Equador - Columbus, Ohio - Columbus Crew Performance Centre
Escócia - Charlotte, Carolina do Norte - Charlotte FC
Espanha - Chattanooga, Tennessee - Baylor School
Estados Unidos - Irvine, Califórnia - Great Park Sports Complex
França - Waltham, Massachusetts - Bentley University
Gana - Smithfield, Rhode Island - Bryant University
Haiti - Galloway, Nova Jersey - Stockton University
Holanda - Riverside, Missouri - KC Current Training Facility
Inglaterra - Kansas City, Missouri - Swope Soccer Village
Irã - Tijuana, Baixa Califórnia - Centro Xoloitzcuintle
Iraque - White Sulphur Springs, Virgínia Ocidental - The Greenbrier Sports Performance Centre
Japão - Nashville, Tennessee - Nashville SC
Jordânia - Portland, Oregon - University of Portland
Marrocos - Basking Ridge, Nova Jersey - The Pingry School
México - Cidade do México - Centro de Alto Rendimiento (CAR)
Noruega - Greensboro, Carolina do Norte - UNC Greensboro
Nova Zelândia - San Diego, Califórnia University of San Diego - Torero Stadium
Panamá - Alliston, Ontario (Canadá) - Nottawasaga Training Site
Paraguai - San Jose, Califórnia - Spartan Soccer Complex
Portugal - Palm Beach Gardens, Florida Gardens - North County District Park
República Democrática do Congo - Houston, Texas - Houston Training Centre
República Checa - Mansfield, Texas - Mansfield Multipurpose Stadium
Senegal - New Brunswick, Nova Jersey - Rutgers University
Suécia - Frisco, Texas - FC Dallas Stadium
Suíça - San Diego, Califórnia - SDJA
Tunísia - Monterrey, Nuevo León (México) - Rayados Training Centre
Turquia - Mesa, Arizona - Arizona Athletic Grounds
Uruguai - Cancun, Quintana Roo (México) - Mayakoba Training Centre Cancun
Uzbequistão - Marietta, Geórgia - Atlanta United Training Centre