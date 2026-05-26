Adversário do Brasil na Copa do Mundo, Escócia eterniza McTominay em nota de 20 libras

Rival do Brasil no Grupo C lança nota de dinheiro com gol de bicicleta de astro da seleção

Gol de bicicleta de McTominay vira nota oficial de 20 libras (Divulgação / Banco da Escócia)

A classificação da Escócia para a Copa do Mundo de 2026 ganhou uma homenagem que une a paixão do torcedor ao bolso dos colecionadores. Rival da Seleção Brasileira no Grupo C do Mundial, a seleção escocesa estampou em uma nota comemorativa de 20 libras o histórico gol de bicicleta marcado pelo meia McTominay na vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca, resultado que garantiu a vaga do país no torneio após 28 anos de ausência.

O lance imortalizado na cédula aconteceu logo aos três minutos da partida decisiva, disputada em 18 de novembro. Após cruzamento de Gannon-Doak, McTominay acertou uma bicicleta plástica para abrir o placar. Naquela noite emblemática, Shankland, McLean e Tierney completaram a vitória escocesa, enquanto Hojlund e Dorgu descontaram para os dinamarqueses.

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Item de colecionador e tiragem restrita

A iniciativa, contudo, terá caráter de extrema raridade: a edição especial contará com apenas 100 unidades produzidas. A Federação Escocesa informou que os torcedores interessados poderão tentar adquirir as notas por meio de leilões online, sorteios institucionais e em pontos de venda físicos selecionados nas cidades de Glasgow e Edimburgo.

Líder do Grupo C das Eliminatórias Europeias, a Escócia voltou a se classificar diretamente para uma Copa do Mundo sem precisar passar pelo drama da repescagem. A última participação da seleção em mundiais havia ocorrido em 1998, na França, quando também cruzou o caminho dos brasileiros.

Reencontro com o Brasil na fase de grupos

Destaque da campanha, McTominay está confirmado na lista dos 26 convocados que viajam para o torneio na América do Norte. Além de Brasil e Escócia, o Grupo C da Copa conta com as seleções do Haiti e de Marrocos.

A estreia dos escoceses será contra o Haiti, no dia 13 de junho, em Boston. Em seguida, a equipe encara Marrocos, no dia 19 de junho. O duelo direto contra a Seleção Brasileira fechará a fase de grupos no dia 24 de junho, em Miami, prometendo reviver o clássico histórico que marcou a abertura do Mundial de 98.