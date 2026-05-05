Onde assistir Arsenal x Atlético de Madrid ao vivo: veja transmissões, escalações e horário da Champions League

Confira onde assistir Arsenal x Atlético de Madrid ao vivo em jogo da semifinal da Champions League

Arsenal e Atlético de Madrid definem, nesta terça-feira (5), o primeiro finalista da Champions League de 2025/26. (Fotos: Divulgação/Champions League | THOMAS COEX / AFP )

Arsenal e Atlético de Madrid definem, nesta terça-feira (5), o primeiro finalista da edição de 2025-26 da Champions League, no jogo de volta da semifinal, disputada no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. Veja onde assistir ao vivo, escalações e horário do confronto decisivo.

Após empate no jogo de ida em 1x1, com dois gols de pênalti marcados por Julián Alvarez para o Atlético de Madrid e Viktor Gyokeres para o Arsenal, tudo será decidido nesta terça.

Em caso de novo empate, a partida pode ir até a prorrogação e pênaltis.

Horário de Arsenal x Atlético de Madrid

A partida está marcada para começar às 16h00 (horário de Brasília).

Onde assistir ao vivo Arsenal x Atlético de Madrid

O jogo tem transmissão dividida nesta terça. As opções são entre TV Aberta, TV Fechada e streaming. Confira:

TV Aberta: SBT;

Online: YouTube da SBT — clique aqui para assistir ;

; Online: Streaming da HBO Max;

TV Fechada: TNT Sports.

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Escalação e como chega o Arsenal

Com cinco pontos de vantagem e um jogo a mais na liderança da Premier League após vitória por 3x0 contra o Fulham no sábado (2) e empate do Manchester City contra o Everton nessa segunda-feira (4), o Arsenal briga em duas frentes neste fim de temporada.

No triunfo dos Gunners diante do Fulham pelo Campeonato Inglês, o destaque ficou para o retorno de Bukayo Saka e Gyokeres ao time titular. Ambos foram fundamentais na partida, com o inglês marcando um gol e dando uma assistência, enquanto o sueco foi duas vezes às redes adversárias e fez o passe para Saka marcar.

Essa foi a primeira vez que Saka voltou ao time titular desde a derrota para o Manchester City na final da Copa da Liga Inglesa, no início de março.

No setor de meio de campo, ainda há dúvidas sobre o retorno de Kai Havertz e Martin Odegaard para o confronto.

Artilheiro do time inglês, o brasileiro Gabriel Martinelli deve voltar aos 11 iniciais após ficar no banco pela Premier League.

Dessa forma, o time titular do Arsenal escalado por Mikel Arteta deve ser este: D. Raya, B. White, Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapié, Declan Rice, Martin Zubimendi, E. Eze (Odegaard), Saka, Gyokeres e Gabriel Martinelli.

Escalação e como chega o Atlético de Madrid

O time dirigido por Diego Simeone aposta todas as fichas na Liga dos Campeões para conseguir um troféu na temporada, depois de derrota na final da Copa da Espanha para a Real Sociedad nos pênaltis e com o Campeonato Espanhol praticamente decidido em favor do Barcelona.

Por sinal, esse título da Champions League seria inédito na galeria do Atlético de Madrid.

O Atleti teve um susto com Julián Alvarez, autor do gol da equipe no jogo de ida, após o argentino sofrer um entorse no joelho. Mas o atacante fez exames e deve estar apto para disputar os 90 minutos e, caso necessário, prorrogação e pênaltis em Londres.

Já sem disputar quase nada no Campeonato Espanhol, o Atlético pôde poupar todos os titulares na vitória diante do Valência por 2x0 no último sábado (2).

Assim, a equipe escalada por Diego Simeone para o jogo decisivo deve ser esta: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Alvarez, Griezmann.



