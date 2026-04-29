Atlético de Madrid x Arsenal: veja onde assistir ao vivo, escalações e horário da semifinal da Champions League

Atlético de Madrid x Arsenal ao vivo: onde assistir, escalações e horário da semifinal da Champions League. (Fotos: Josep LAGO / AFP | GLYN KIRK / AFP)

Atlético de Madrid e Arsenal disputam, nesta quarta-feira (29), a primeira partida da semifinal da Champions League, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madri, na Espanha. Veja onde assistir ao vivo, escalações e horário da partida.

Horário de Atlético de Madrid x Arsenal na Champions League

O jogo está marcado para começar às 16h00 (horário de Brasília)

Atlético de Madrid x Arsenal ao vivo na Champions League

A partida desta quarta-feira tem transmissão exclusiva da TNT Sports (TV fechada) e via streaming na HBO Max.

Escalação e como chega o Atlético de Madrid

Sem chances de conquistar o Campeonato Espanhol e derrotado na final da Copa da Espanha para a Real Sociedad, o Atlético de Madrid aposta todas as suas fichas na Liga dos Campeões para conquistar um troféu na temporada.

Não bastasse ser a única chance de título restante em 2025/26, esta também seria uma conquista inédita para o Atleti. O clube já bateu na trave em duas oportunidades recentemente, em 2013/14 e 2015/16, ambas contra o maior rival — o Real Madrid.

Diego Simeone conta com a experiência de Griezmann e a boa fase de Julian Álvarez para tentar superar essa barreira e chegar mais uma vez na final da competição com o clube colchonero.

Esta é, inclusive, a temporada de despedida de Griezmann do clube que — ao fim do seu contrato, em junho de 2026 — vai para o Orlando City da MLS.

Os dois clubes já se enfrentaram nesta temporada, na fase de Liga da Champions, com o Arsenal vencendo por 4-0 em partida disputada em Londres.

Quando se fala de fases finais de competições europeias, no entanto, a vantagem fica com o Atlético de Madrid. A última vez que as equipes se encontraram foi na semifinal da Europa League de 2017/18, com Atleti avançando.

O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1 no Emirates Stadium, em Londres. Na partida de volta, na Espanha, o Atlético venceu por 1 a 0 (com gol de Diego Costa) e avançou para a grande final — onde acabaria levantando a taça em cima do Olympique de Marselha.

Jogando em casa, esta é a escalação do Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, G. Simeone, Koke, Cardoso, Lookman, Griezmann e Alvarez.

Escalação e como chega o Arsenal

Líder no Campeonato Inglês, mas já sem depender apenas de si após derrota contra o Manchester City, o Arsenal briga em duas frentes no fim da temporada.

Se de um lado tem o Atlético de Madrid, que nunca foi campeão da Champions, para o Arsenal, o troféu também seria inédito.

Os Gunners foram vice-campeões em final contra o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho na temporada 2005/06.

Além de um título inédito, para o Arsenal, seria a chance de sair de uma fila de mais de 20 anos sem levantar um troféu de grande porte nacional e internacional. O clube de Londres não ganha o Campeonato Inglês desde a temporada 2003/04 — com a histórica campanha invicta em um time que tinha Thierry Henry.

Agora, depois de cair na semifinal da Champions de 2024/25 para o PSG, o Arsenal volta à mesma fase da competição buscando um final diferente.

Para isto, esta é a escalação escolhida pelo treinador Mikel Arteta para a partida: Raya, B. White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Odegaard, Madueke, Martinelli e Gyokeres.