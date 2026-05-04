O novo capítulo de um 'caso antigo': Brasil estreia na Copa com Ancelotti enquanto a Itália assiste de casa
Fora do Mundial pela terceira vez seguida, a Azzurra assiste de longe enquanto o consagrado treinador italiano tenta encerrar a seca de 24 anos da Seleção Brasileira na América do Norte
Publicado: 04/05/2026 às 10:24
O novo capítulo de um 'caso antigo': Brasil estreia na Copa com Ancelotti enquanto a Itália assiste de casa. (Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A relação do Brasil com a Itália em Copas do Mundo é histórica, passando pelos triunfos brasileiros nas finais de 1970 e 1994, e pela dolorosa derrota da Amarelinha para a Azzurra em 1982.
Fora do Mundial pela 3ª vez seguida após eliminação para a Bósnia/Herzegovina, a Itália vai assistir de casa na televisão a Seleção Brasileira entrar em campo no dia 13 de junho, para estrear contra Marrocos, com um italiano no banco de reservas.
Acontece que o ‘caso antigo’ de Brasil e Itália ganhou mais um capítulo. Agora, o renomado treinador italiano Carlo Ancelotti é quem comanda a Amarelinha.
Com um jejum de 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, a Seleção Brasileira busca o inédito hexacampeonato no Canadá, Estados Unidos e México para coroar uma relação antiga com a Itália no futebol.