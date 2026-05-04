Álbum da Copa do Mundo mantém tradição e registra alta procura nas bancas

Álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026 (Divulgação)

A euforia voltou às ruas e bancas do país! Lançado no Brasil no dia 30 de abril, o álbum oficial da Copa do Mundo 2026 já registra alta procura e rápida reposição em diversos pontos de venda, com relatos de exemplares esgotados poucas horas. O tradicional hábito de colecionar figurinhas, que atravessa gerações, volta a mobilizar torcedores às vésperas de mais uma edição do Mundial.

Esta será a 15ª coleção oficial da história das Copas e também a maior já produzida. O álbum reúne as 48 seleções participantes do torneio e conta com um total de 980 cromos, sendo 68 especiais. Cada envelope traz sete figurinhas, ampliando o desafio e a expectativa dos colecionadores em completar todas as páginas.

Os preços variam de acordo com a versão. O álbum brochura custa R$ 24,90, enquanto a edição de capa dura sai por R$ 74,90. Há ainda uma versão especial, com acabamento prateado ou dourado, vendida a R$ 79,90. Já os envelopes são comercializados por R$ 7,00.

1 / 1 < >

A cada edição, as tradicionais “feirinhas de troca” voltam a ganhar espaço em praças, escolas e centros comerciais, reunindo crianças, jovens e adultos em busca das figurinhas repetidas. O movimento cria um ambiente coletivo que antecipa o clima do Mundial, mesmo meses antes do início dos jogos. O álbum funciona como uma espécie de aquecimento para o torneio, conectando torcedores ao evento de forma lúdica e interativa.

A Copa do Mundo de 2026 terá início no dia 11 de junho, com jogos distribuídos entre Estados Unidos, Canadá e México, e será encerrada em 19 de julho.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.