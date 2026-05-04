Última Copa de Messi? Veja como o camisa 10 chega para o torneio em 2026

A Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México pode ser a última de Lionel Messi com a camisa da Argentina

Último tango de Messi em Copas do Mundo? (Foto: Divulgação/FIFA)

Messi está prestes a disputar sua 6ª Copa do Mundo. Após atingir o topo do Mundial no Catar em 2022, muitos apontavam que aquela seria a última participação do camisa 10 em copas.

A história, entretanto, acontece de outro jeito. Ainda jogando no Inter Miami, nos Estados Unidos, o treinador da Seleção Argentina, Lionel Scaloni, afirmou que a decisão é dele.

“Sobre a Copa do Mundo, claro que eu gostaria muito que ele estivesse, mas essa decisão cabe a ele. Espero que sim”, disse Scalotti.

Mas como será esse último ‘Tango’ de Messi em Copas?



