Última rodada da Champions League, confira quem está classificado e quem está ameaçado

Todas as partidas da última rodada da Champions League ocorrem de forma simultânea, às 17h, da próxima quarta-feira (28)

Taça da Champions League (Divulgação/ UEFA)

A última rodada da Fase de Liga da Champions League 2025/2026 acontece nesta quarta-feira (28). Com todas as partidas acontecendo simultaneamente, a briga pelas vagas diretas nas oitavas, pelos lugares no playoff e contra a eliminação promete muitas emoções. Clubes tradicionais do futebol europeu entram em campo pressionados, enquanto outros apenas cumprem tabela.

Com hat-trick de Endrick, Lyon goleia lanterna no Campeonato Francês

Raphinha marca golaço, Barcelona vence o Oviedo e retoma liderança em La Liga

Bayern de Munique sofre 2 gols em 6 minutos do Augsburg e perde 1ª partida no Alemão

Daniel Alves estuda voltar a jogar aos 42 anos para salvar seu clube da degola em Portugal

Casemiro anuncia saída do Manchester United ao fim da temporada: 'Para sempre um Red Devil'

Cristiano Ronaldo marca e chega a 960 gols na carreira na vitória do Al Nassr Veja também:

A última rodada da Fase de Liga da Champions League será decisiva para definir os oito primeiros colocados, que garantem classificação direta às oitavas de final, sem a necessidade de realizar um jogo a mais nos playoffs.

Até o momento, Arsenal e Bayern de Munique já estão matematicamente classificados para as oitavas, liderando a tabela com 21 e 18 pontos, respectivamente. Logo atrás aparecem Real Madrid e Liverpool, ambos com 15 pontos, além do Tottenham, com 14, que também chegam a última rodada muito próximos de confirmar a vaga direta.

A principal disputa envolve oito times que estão empatados com 13 pontos: PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting, Manchester City, Atlético de Madrid e Atalanta. Todos esses clubes entram em campo com chances reais de terminar a fase dentro do G8, mas também correm o risco de cair para o playoff.

Logo atrás dos clubes com mais chances, vem a Inter e a Juventus. Com 12 pontos, os times correm por fora da briga pela vaga direta nas oitavas, porém não deixam de acreditar na vitória e em uma combinação de resultados.

Pressão por vaga no playoff

Entre o 13º e o 24º lugar, a disputa segue completamente aberta. Outros clube tradicionais seguem na disputa e não podem vacilar, equipes como Olympique Marseille, Bayer Leverkusen, Monaco, PSV, Athletic Bilbao e Olympiacos estão no limite da zona de classificação, onde qualquer deslize pode acarretar em uma eliminação inesperada.

Gigantes sob ameaça de eliminação

O grande destaque da rodada fica por conta de clubes tradicionais do futebol europeu que hoje aparecem fora da zona de classificação para os playoffs e precisam reagir nesta última rodada para ter chance.

Napoli (25º, com 8 pontos)

Uma das principais forças do futebol italiano, a Napoli está fora da zona de classificação para os playoffs. A equipe enfrenta o Chelsea, em um confronto dificil, onde sua vitória vale a classificação, porém o adversário inglês continua brigando pela vaga no G8 da competição.

Benfica (29º, com 6 pontos)

O maior campeão de Portugal corre sério risco de eliminação na Champions League. O clube não iniciou bem a competição, sofrendo quatro derrotas seguidas, mas tenta se reerguer no campeonato e matematicamente ainda possui chances de classificação. O desafio do Benfica é dos mais complicados, a equipe enfrenta o Real Madrid, time do artilheiro da competição, Kyllian Mbappe, para somar pontos e tentar se manter vivo para o mata-mata.

Ajax (32º, com 6 pontos)

Dono de quatro taças da Champions, o Ajax também aparece ameaçado na Fase de Liga da competição de 2026. O time holandês iniciou o campeonato com cinco derrotas seguidas, porém vem se recuperando e já abre uma sequência de duas vitórias. Agora o time depende de um resultado no confronto direto contra o Olympiacos, onde só a vitória interessa para manter viva a chance de classificação.



Números individuais

Além dos times que brigam por vagas, o duelo individual vai ganhando forma na competição. A briga pela artilharia é liderada por Kyllian Mbappe, com 11 gols marcados. Já o duelo para definir o maior garçom da competição está empatado entre Vini Jr, Olise e Aubameyang, todos com quatro passes para gol.

Top 5 - Artilheiros

Mbappe (Real Madrid) - 11 gols

Harry Kane (Bayern de Munique) - 7 gols

Osimhen (Galatasaray) - 6 gols

Anthony Gordon (Newcastle) - 6 gols

Erling Haaland (Manchester City) - 6 gols

Top 5 - Garçons

Michael Olise (Bayern de Munique) - 4 assistências

Aubameyang (Marseille) - 4 assistências

Vini Jr (Real Madrid) - 4 assistências

Hans Vanaken (Club Brugge) - 3 assistências

Szoboslai (Liverpool) - 3 assistências

A última rodada contará com 18 partidas simultâneas, com confrontos decisivos para a briga pelas oitavas, por vagas nos playoffs e contra a eliminação.

Quarta-feira (28) - 17H