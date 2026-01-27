Última rodada da Champions League, confira quem está classificado e quem está ameaçado
Todas as partidas da última rodada da Champions League ocorrem de forma simultânea, às 17h, da próxima quarta-feira (28)
Publicado: 27/01/2026 às 15:57
Taça da Champions League (Divulgação/ UEFA)
A última rodada da Fase de Liga da Champions League 2025/2026 acontece nesta quarta-feira (28). Com todas as partidas acontecendo simultaneamente, a briga pelas vagas diretas nas oitavas, pelos lugares no playoff e contra a eliminação promete muitas emoções. Clubes tradicionais do futebol europeu entram em campo pressionados, enquanto outros apenas cumprem tabela.
A última rodada da Fase de Liga da Champions League será decisiva para definir os oito primeiros colocados, que garantem classificação direta às oitavas de final, sem a necessidade de realizar um jogo a mais nos playoffs.
Até o momento, Arsenal e Bayern de Munique já estão matematicamente classificados para as oitavas, liderando a tabela com 21 e 18 pontos, respectivamente. Logo atrás aparecem Real Madrid e Liverpool, ambos com 15 pontos, além do Tottenham, com 14, que também chegam a última rodada muito próximos de confirmar a vaga direta.
A principal disputa envolve oito times que estão empatados com 13 pontos: PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting, Manchester City, Atlético de Madrid e Atalanta. Todos esses clubes entram em campo com chances reais de terminar a fase dentro do G8, mas também correm o risco de cair para o playoff.
Logo atrás dos clubes com mais chances, vem a Inter e a Juventus. Com 12 pontos, os times correm por fora da briga pela vaga direta nas oitavas, porém não deixam de acreditar na vitória e em uma combinação de resultados.
Pressão por vaga no playoff
Entre o 13º e o 24º lugar, a disputa segue completamente aberta. Outros clube tradicionais seguem na disputa e não podem vacilar, equipes como Olympique Marseille, Bayer Leverkusen, Monaco, PSV, Athletic Bilbao e Olympiacos estão no limite da zona de classificação, onde qualquer deslize pode acarretar em uma eliminação inesperada.
Gigantes sob ameaça de eliminação
O grande destaque da rodada fica por conta de clubes tradicionais do futebol europeu que hoje aparecem fora da zona de classificação para os playoffs e precisam reagir nesta última rodada para ter chance.
Napoli (25º, com 8 pontos)
Uma das principais forças do futebol italiano, a Napoli está fora da zona de classificação para os playoffs. A equipe enfrenta o Chelsea, em um confronto dificil, onde sua vitória vale a classificação, porém o adversário inglês continua brigando pela vaga no G8 da competição.
Benfica (29º, com 6 pontos)
O maior campeão de Portugal corre sério risco de eliminação na Champions League. O clube não iniciou bem a competição, sofrendo quatro derrotas seguidas, mas tenta se reerguer no campeonato e matematicamente ainda possui chances de classificação. O desafio do Benfica é dos mais complicados, a equipe enfrenta o Real Madrid, time do artilheiro da competição, Kyllian Mbappe, para somar pontos e tentar se manter vivo para o mata-mata.
Ajax (32º, com 6 pontos)
Dono de quatro taças da Champions, o Ajax também aparece ameaçado na Fase de Liga da competição de 2026. O time holandês iniciou o campeonato com cinco derrotas seguidas, porém vem se recuperando e já abre uma sequência de duas vitórias. Agora o time depende de um resultado no confronto direto contra o Olympiacos, onde só a vitória interessa para manter viva a chance de classificação.
Números individuais
Além dos times que brigam por vagas, o duelo individual vai ganhando forma na competição. A briga pela artilharia é liderada por Kyllian Mbappe, com 11 gols marcados. Já o duelo para definir o maior garçom da competição está empatado entre Vini Jr, Olise e Aubameyang, todos com quatro passes para gol.
Top 5 - Artilheiros
- Mbappe (Real Madrid) - 11 gols
- Harry Kane (Bayern de Munique) - 7 gols
- Osimhen (Galatasaray) - 6 gols
- Anthony Gordon (Newcastle) - 6 gols
- Erling Haaland (Manchester City) - 6 gols
Top 5 - Garçons
- Michael Olise (Bayern de Munique) - 4 assistências
- Aubameyang (Marseille) - 4 assistências
- Vini Jr (Real Madrid) - 4 assistências
- Hans Vanaken (Club Brugge) - 3 assistências
- Szoboslai (Liverpool) - 3 assistências
A última rodada contará com 18 partidas simultâneas, com confrontos decisivos para a briga pelas oitavas, por vagas nos playoffs e contra a eliminação.
Quarta-feira (28) - 17H
- Atlético de Madrid x Bodø/Glimt
- Frankfurt x Tottenham
- Club Brugge x Marseille
- Benfica x Real Madrid
- Arsenal x Kairat
- Leverkusen x Villarreal
- Manchester City x Galatasaray
- PSG x Newcastle
- Barcelona x København
- Liverpool x Qaraba
- Borussia Dortmund x Inter
- Pafos x Slavia Praha
- USG x Atalanta
- AS Monaco x Juventus
- Athletic Club x Sporting
- Napoli x Chelsea
- PSV x Bayern de Munique
- Ajax x Olympiacos