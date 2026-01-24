Daniel Alves estuda voltar a jogar aos 42 anos para salvar seu clube da degola em Portugal

Desde janeiro deste ano, o jogador de 42 anos é acionista do São João de Ver, clube da região de Aveiro, que disputa a Liga 3 do Campeonato Português

Daniel Alves, ex-lateral (Reprodução/Redes Sociais)

Afastado dos gramados desde janeiro de 2023, quando defendeu o Pumas, do México, Daniel Alves prepara seu retorno aos gramados a fim de tentar ajudar a equipe do qual é coproprietário a se salvar do rebaixamento à quarta divisão do futebol português.

Desde janeiro deste ano, o jogador de 42 anos é acionista do São João de Ver, clube da região de Aveiro, que disputa a Liga 3 - o terceiro escalão - do Campeonato Português. A equipe ocupa a penúltima posição da Zona A, com duas vitórias em 17 jogos, e encerra sua participação na primeira fase neste domingo, contra o Paredes.

Segundo apurou o jornal português A Bola, Daniel Alves deve anunciar sua decisão após a rodada. Ele estuda se inscrever como atleta e voltar aos gramados na fase seguinte da competição para tentar livrar a equipe da queda para o Campeonato de Portugal, a quarta divisão do país. O ex-atleta da seleção brasileira, do Barcelona, da Juventus e do São Paulo tem publicado uma série de fotos em suas redes sociais se exercitando na academia e exibindo boa forma.

A última vez que Daniel Alves entrou em campo foi em 8 de janeiro de 2023, quando deu uma assistência a gol na vitória do Pumas por 2 a 1 sobre o Juárez, pela 1ª rodada do Torneio Clausura do Campeonato Mexicano, antes de ser preso na Espanha acusado de agressão sexual.

Após cumprir 14 meses dos quatro anos e meio de prisão a que havia sido condenado em fevereiro de 2024, o brasileiro foi absolvido em março de 2025 pelo Tribunal de Justiça da Catalunha, que revogou a pena por considerar as provas insuficientes. Desde então, o atleta, que sempre negou a acusação, tem trabalhado nos bastidores do futebol.

Daniel Alves também tirou a licença A da Uefa para atuar como treinador, seu principal objetivo quando decidir pendurar as chuteiras de vez.

