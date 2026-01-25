Com hat-trick de Endrick, Lyon goleia lanterna no Campeonato Francês

Com a vitória, o Lyon soma 36 pontos e se consolida na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões

Endrick, centroavante do Lyon (JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP)

Com três gols de Endrick, o Lyon venceu o Metz fora de casa por 5 a 2 neste domingo (25), pela 19ª rodada do Campeonato Francês.

O atacante brasileiro abriu o placar aos 11 minutos completando um cruzamento de Corentin Tolisso e fez o quarto do Lyon no final do primeiro tempo (45'+1) finalizando por entre as pernas do goleiro Jonathan Fischer.

O segundo e o terceiro saíram dos pés de Ruben Kluivert (16') e Tyler Morton (32'), antes de o Metz diminuir com Koffi Kouao (34').

Na etapa complementar, os anfitriões fizeram mais um com Habib Diallo (64'), mas Endrick conseguiu seu hat-trick nos minutos finais em cobrança de pênalti (87').

Com a vitória, o Lyon soma 36 pontos e se consolida na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Por sua vez, o Metz segue na lanterna com apenas 12 pontos, oito atrás o primeiro time fora da zona de perigo, o Le Havre (15º).

O líder do campeonato é o Paris Saint-Germain, que na sexta-feira venceu o Auxerre e ultrapassou o Lens (2º), que deixou a ponta da tabela com a derrota para o Olympique de Marselha (3º) por 3 a 1 no sábado.

Entre os demais jogos já encerrados deste domingo, destaque para a goleada do Nice (13º) por 4 a 1 sobre o Nantes (16º), em um confronto direto na luta contra o rebaixamento

Por sua vez, o Toulouse (7º) venceu o Brest (12º) por 2 a 0, enquanto Paris FC (14º) e Angers (11º) empataram sem gols.

