Bayern de Munique sofre 2 gols em 6 minutos do Augsburg e perde 1ª partida no Alemão

Os laterais Alphonso Davies e Cedric Zesiger em disputa no jogo Bayern x Augsburg, válido pela Bundesliga (ALEXANDRA BEIER / AFP)

O último invicto nas cinco principais ligas europeias de futebol sucumbiu neste sábado. Em plena Allianz Arena, o Bayern de Munique saiu na frente, mas levou 2 gols em 6 minutos no segundo tempo e sofreu a virada do Augsburg, que luta contra o rebaixamento, que venceu por 2 a 1. O time do técnico Vicent Kompany tem 50 pontos contra 39 do vice-líder Borussia Dortmund, que enfrenta o Union Berlin neste sábado. O Augsburg soma 19, na 13ª posição. O zagueiro brasileiro Arthur Chaves, em sua estreia pelo Augsburg, marcou o gol de empate.

Diante de sua torcida, o time bávaro controlou o jogo deste sábado, mas falhou na definição contra um adversário bem organizado. A bola parada, uma das armas características na gestão de Kompany na equipe, abriu o placar em Munique. Após cobrança de escanteio, aos 23 minutos do primeiro tempo, o meia japonês Hiroki Ito venceu Dahmen pelo alto na pequena área e fez 1 a 0.

Os visitantes reagiram no segundo tempo, no qual finalizaram mais (13 a 8), e chegaram ao empate aos 30 minutos. Na mesma posição do escanteio que resultou no primeiro gol do jogo, Arthur Chaves, de 24 e revelado pelo Avaí, aproveitou falha do goleiro Urbig, que saiu do gol e não conseguiu cortar o cruzamento de Komur, para empatar a partida.

Seis minutos depois, o Augsburg conseguiu a virada em uma jogada em velocidade pelo lado esquerdo. Giannoulis avançou à linha de fundo, vencendo a marcação de Kimmich e cruzou para Massengo, que finalizou de primeira.

O time da casa esbarrou na muralha armada pelo Augsburg e não evitou a perda da invencibilidade. O time bávaro não perdia no Alemão desde desde 8 de março de 2025, quando foi derrotado por 3 a 2 pelo Bochum também na Allianz Arena. Com o triunfo, o Augsburg abriu quatro pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

O Bayern de Munique joga agora na quarta-feira contra o PSV, na Holanda, pela Champions League. O Augsburg recebe o St. Pauli, time que está na zona de rebaixamento, no sábado pela 20ª rodada do Alemão.