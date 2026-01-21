Cristiano Ronaldo marca e chega a 960 gols na carreira na vitória do Al Nassr

Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr (Divulgação/ Al-Nassr)

Cristiano Ronaldo mostrou mais uma vez o seu faro de gol e balançou as redes na vitória do Al Nassr por 2 a 1 sobre o Damac, nesta quarta-feira (21), pelo Campeonato Saudita.

O astro português chegou a 960 gols na carreira com o tento marcado pela 16ª rodada do torneio nacional. Agora, o atacante está a 40 gols de chegar ao milésimo.

Na temporada de 2025/2026, Cristiano Ronaldo já acumula 17 gols e 3 assistências em apenas 20 partidas. Com 40 anos, CR7 mostra ainda ter muita lenha para queimar com a camisa do Al Nassr e da Seleção de Portugal.

