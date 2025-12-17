Veja horário e onde assistir ao vivo o jogo entre Flamengo e PSG na Final da Copa Intercontinental.

Arrascaeta e Kvaratskhelia devem estar em campo nesta quarta-feira (17). Jogo do Flamengo ao vivo hoje veja onde assistir partida contra o PSG na Final Copa Intercontinental (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo | Divulgação/Champions League)

O Flamengo enfrenta o PSG na Final Copa Intercontinental da FIFA nesta quarta-feira (17). Em confronto valendo título, o Rubro-Negro Carioca entra em campo diante do Paris Saint-Germain, da França, no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar.

Confira o horário do confronto, onde assistir à transmissão da final ao vivo e as prováveis escalações dos times.

Horário de Flamengo x PSG na final da Copa Intercontinental

A final entre Flamengo e PSG está marcada para esta quarta-feira (17), às 14h00 (horário de Brasília).

Onde assistir Flamengo x PSG ao vivo na Final Copa Intercontinental

- GETV- YouTube (Clique aqui ou no player abaixo para assistir);

YouTube (Clique para assistir); - CazéTV - YouTube (Clique aqui para assistir);

- YouTube (Clique para assistir); - SporTV (TV por assinatura);

- Globo (TV Aberta);

- GloboPlay;

- FIFA+.



Escalação do Flamengo contra o PSG na Copa Intercontinental

A previsão é de que o Flamengo faça poucas mudanças na equipe que entrou em campo para a semifinal, diante do Pyramids no último sábado (13). Com o retorno de Pedro, que entrou ao decorrerda última partida, o atacante da equipe rubro-negra pode ser opção para o treinador Filipe Luís para o confronto.

Outra alteração que o técnico pode fazer na equipe é o retorno de Samuel Lino na ponta esquerda para o lugar de Eveton Cebolinha. Isso deve acontecer por conta da dedicação defensiva de Lino.

No resto da equipe, defesa e meio de campo devem ser mantidos, especialmente com a constância dos zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira no sistema defensivo rubro-negro. Confira o provável time para o confronto:

Goleiro: Rossi; Defesa: Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Meio-Campo: Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Carrascal; Ataque: Samuel Lino (ou Everton Cebolinha) e Bruno Henrique/Pedro.

Provável escalação do PSG

Com algumas dúvidas para o confronto, o treinador Luís Henrique pode mexer um pouco na escalação para o jogo.

Eleito melhor do mundo no prêmio FIFA The Best, nessa terça-feira (16), Dembélé estará à disposição para o técnico espanhol do PSG. Ele teve uma gripe e ficou de fora da vitória diante do Metz, no último sábado (13), pelo Campeonato Francês.

Por outro lado, é dado como certo o retorno do zagueiro brasileiro Marquinhos para a defesa do PSG. Elese recuperou de um problema muscular no quadril e está "pronto" para jogar a final da Copa Intercontinental contra o Flamengo, segundo disse Luís Henrique, em entrevista coletiva dada nessa terça-feira (16).

O treinador espanhol não confirmou se Marquinhos será titular ou vai começar a partida no banco de reservas, após ter sido dúvida por conta dos problemas físicos.

"Falta o treino de hoje, mas ele está pronto. Depois do treino vamos ver suas condições. Amanhã vamos decidir se ele começa o jogo ou não", declarou Luis Enrique em entrevista coletiva na véspera da final.

Confira a provável escalação do PSG para a final contra o Flamengo: Goleiro: Chevalier; Defesa: Zaire-Emery, Beraldo, Marquinhos, Nuno Mendes; Meio-campo: Vitinha; Neves, Kang-in; Ataque: Doue, Dembélé, Kvaratskhelia.

*Com informações da AFP.