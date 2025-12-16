'Flamengo é maior que o Real Madrid', diz Saúl ao citar títulos, torcida e adaptação ao Brasil

Saúl Niguez, meio-campista do Flamengo (Adriano Fontes/Flamengo)

Às vésperas da final da Copa Intercontinental contra o Paris Saint-Germain, o espanhol Saúl Ñiguéz, comentou sobre como tem sido os últimos seis meses no Flamengo. Em entrevista ao jornal espanhol As publicada nesta terça-feira, 16, o meia não titubeou ao ser questionado sobre a relevância do time rubro-negro e declarou que o clube é maior que o Real Madrid por causa de sua torcida.

"É maior que o Real Madrid. Na verdade, o Real Madrid não tem torcida. O Real Madrid é famoso, sim, pelo que ganhou e é conhecido em todo o mundo, e por isso tem seguidores. Mas você vai ao estádio e não sente nada. Por outro lado, você vai ao Maracanã, um estádio emblemático, e está sempre cheio. Fora de casa, o campo está cheio de torcedores do Flamengo. Há pouco tempo jogamos contra o Sport e nos mandaram a outro estádio porque se não nossa torcida não entraria. E isso que estamos falando, de um voo de três horas e meia de duração. Você vai a Lima e nossa torcida enche (o estádio) 100%. E logo você vê que a do Palmeiras não enche... Você diz: 'Esta sim é uma torcida grande'", disse o jogador.

O meio-campista chegou ao Flamengo em julho deste ano, a pedido de Filipe Luís, antigo companheiro de time no Atlético de Madrid, onde juntos viveram o auge de suas carreiras. Desde então, ele tem passado por um processo de adaptação, mas também tem contribuído com toda a experiência de quem já vestiu a camisa de um grande time da Europa e da seleção espanhola.

"Filipe foi um elemento a mais. As pessoas pensam que foi por ele que escolhi o Flamengo, porque tínhamos uma relação especial e éramos companheiros. Não só comigo, também com mais sete ou oito (outros jogadores) que jogaram com ele antes de dirigi-los agora. Ele vai muito bem, com muita naturalidade. Vale ressaltar: ele só tem um ano como treinador! É uma barbaridade o que ele está fazendo", contou.

Sobre a nova vida no Brasil, o meia disse que sua família está feliz em viver no Rio de Janeiro e comentou que ainda espera mostrar dentro de campo o futebol que o consagrou no Atlético de Madrid e na seleção espanhola.

"Minha esposa está contente, isso é importante, e tenho um filho brasileiro. Agora quero me recuperar, voltar a render forte e demonstrar do que é capaz Saúl porque não viram nem a metade de mim", explicou.

Mesmo com pouco tempo no time rubro-negro, o espanhol já conquistou dois títulos relevantes: o Brasileirão e a Libertadores. Nesta quarta, pode levantar mais uma taça, a do Intercontinental, contra o Paris Saint Germain. Apesar das dificuldades em enfrentar o atual campeão da Champions League, o jogador acredita que é possível o Flamengo alcançar a tríplice coroa.

"Filipe (Luís) sempre nos fala de que somos uma equipe preparada para fazer história, é sua frase mais emblemática. Os jogadores têm que acreditar mais. A princípio, você vê mais distante (o título do Intercontinental). A final contra o PSG é muito complicada, mas temos entusiasmo e vontade. Jogamos pelos 42 milhões ou mais de torcedores que tem o Flamengo", declarou.

Saúl também acredita que Filipe Luís possa ser um futuro substituto do argentino Diego Simeone no Atlético de Madrid. "É lógico que chama a atenção dos grandes times. Além disso, quando você tem uma história prévia com o Atlético, um sentimento de pertencimento, conhece o clube... logicamente vai sonhar. O Simeone tem corda para rato e talvez Filipe terá que dar algum passos antes para chegar ao comando do Atlético, mas para mim, pessoalmente e como torcedor, gostaria de vê-lo algum dia lá", avaliou.

Ainda na entrevista, o jogador citou que convive com fortes dores no tendão esquerdo e vive à base de anti-inflamatórios para diminuir a dor. Por isso, ele já discute com o departamento médico do clube a possibilidade de um procedimento cirúrgico. O desejo do atleta é voltar a estar 100% fisicamente para ajudar o Flamengo nos desafios de 2026.

"Agora, aproveitar a final (do Intercontinental). Depois, tenho uma conversa com o médico e tentarei operar o mais cedo possível, porque tive uma dor que na realidade era uma besteira, mas me limitou. Sobre tudo nos campos do Brasil, que às vezes são mais difíceis. Tenho calcificações dentro do tendão que estão me cobrando. Tomo anti-inflamatório todos os dias. Busco fazer com essa região desinflame. Forcei e forcei, mas cada vez vai aumentado e ficando doloroso. Eu gostaria de estar com a equipe no final da temporada, mas devo pensar em estar bem para o próximo e poder voltar a alcançar esse nível", concluiu.

O Flamengo de Saúl enfrenta o Paris Saint-Germain na final da Copa Intercontinental nesta quarta-feira, 17, às 14h, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.