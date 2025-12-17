Qual o horário de Flamengo e PSG na final do Intercontinental hoje?

A final entre Flamengo e PSG acontece nesta quarta-feira (17)

Giorgian de Arrascaeta, meia do Flamengo e Ousmane Dembélé, atacante do PSG (Gilvan de Souza/ Flamengo e KARIM JAAFAR / AFP)

Flamengo e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (17), pela grande decisão da Copa Intercontinental de 2025, disputada no Catar. A final acontece em jogo único e em caso de empate no tempo normal, a decisão segue para a prorrogação e, se necessário, disputa de pênaltis.

Os torcedores de todo o mundo acompanham a final que coloca frente a frente o campeão da Libertadores e o vencedor da Champions League, em jogo único que define o campeão mundial interclubes da temporada.

Que horas é Flamengo x PSG?

A partida entre Flamengo e PSG será disputada nesta quarta-feira (17), às 14h (horário de Brasília).



Onde assistir Flamengo x PSG ao vivo?



A final será transmitida pela TV e também por plataformas online. Entre os canais que farão a transmissão da partida estão: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), FIFA+ (site), Globoplay (Streaming) e também pelo Youtube da CazéTV e GeTV.

Flamengo x PSG

Após a conquista da Libertadores em 2025, o Flamengo chegou a tão sonhada final do Mundial Interclubes. Para alcançar o jogo decisivo, o rubro-negro carioca teve que enfrentar duas partidas a mais que o PSG, contra o Cruz Azul (quartas de final) e Pyramids (semifinal), devido ao clube francês conquistar uma vaga direta na final por ser o campeão da UEFA Champions League.



