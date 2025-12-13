Jogo do Flamengo ao vivo hoje: veja onde assistir partida contra o Pyramids na Copa Intercontinental

Veja horário e onde assistir ao vivo jogo entre Flamengo e Pyramids na Copa Intercontinental

Jogo do Flamengo ao vivo hoje: veja onde assistir partida contra o Pyramidsna Copa Intercontinental (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo segue sua jornada no Catar e enfrenta o Pyramids FC, do Egito, em duelo decisivo no Estádio Ahmed bin Ali, valendo vaga na Final da Copa Intercontinental, contra o PSG.

Confira o horário do jogo do Flamengo hoje, onde assistir à transmissão ao vivo e as prováveis escalações dos times.

Horário da estreia do Flamengo na Copa Intercontinental

O Flamengo entra em campo diante do Pyramids FC (Egito) neste sábado (13), às 14h00 (horário de Brasília).

Onde assistir ao vivo

O torcedor e o telespectador terão múltiplas opções para acompanhar o jogo, incluindo plataformas gratuitas na internet e canais de televisão.

A transmissão ao vivo será feita pela Globo (TV Aberta), Sportv (TV Fechada), e nas plataformas de streaming CazéTV (YouTube, gratuito - clique aqui para assistir), FIFA+ (Online, gratuito), GE TV (YouTube, gratuito - assista clicando aqui) e Prime Video (serviço por assinatura).

Provável escalação do Flamengo e a expectativa por Pedro

O técnico Filipe Luís teve apenas dois dias de descanso após a vitória contra o Cruz Azul, na última quarta-feira (10), e deve manter a base, mas sem descartar o rodízio de peças devido ao desgaste. A expectativa fica em torno da possível volta de Pedro, que pode iniciar no banco, mas está à disposição para dar fôlego ao ataque.

Dessa forma, a provável escalação do Flamengo é: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Como chega o Pyramids FC e provável escalação

O time egípcio, campeão africano (CAF Champions League), garantiu a vaga na semifinal após eliminar o Al-Ahli, equipe saudita de jogadores como Riyad Mahrez, Matheus Gonçalves e Galeno. A partida é a última etapa para o Rubro-Negro Carioca enfrentar o Paris Saint-Germain na final do dia 17 de dezembro.

Apesar de ser um adversário forte no contexto africano, o Pyramids FC tem apresentado instabilidade recente no campeonato nacional egípcio, o que pode ser explorado pelo Flamengo.

Provável Escalação do Pyramids FC: O técnico Krunoslav Jurcic deve buscar uma formação sólida. Esta deve ser a escalação da equipe para o confronto com o Flamengo: El Shenawy; Chibi, Marei, Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Touré e Zalaka; Atef, Mostafa Ziko e Mayele.

Flamengo x Pyramids FC na Copa Intercontinental em TEMPO REAL