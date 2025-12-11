Pedro é a novidade no treino do Flamengo e participa de atividade com bola no Catar

Longe dos gramados desde as semifinais da Libertadores, o atleta foi levado para o Intercontinental com a remota esperança de poder ser utilizado

Pedro em treino pelo Flamengo no Catar (Adriano Fontes/Flamengo)

O torcedor do Flamengo tem motivos para estar um pouco mais otimista nesta quinta-feira. Em recuperação de uma grave lesão muscular na coxa esquerda, o atacante Pedro foi a novidade no treinamento. Ele não sentiu limitação nos movimentos e fez ainda atividade com bola.

Esta foi a primeira vez que o camisa 9 esteve junto com o grupo, um dia após a classificação rubro-negra às semifinais da Copa Intercontinental. Antes, o jogador foi a campo, mas ficou restrito ao trabalho com os fisioterapeutas.

Longe dos gramados desde o segundo jogo das semifinais da Libertadores, o atleta foi levado para o Catar com a remota esperança de poder ser utilizado no caso de o rubro-negro chegar à final da competição, no dia 17, diante do Paris Saint-Germain

À vontade, ele deu voltas em torno do campo, fez trabalho de velocidade e também participou de uma roda de bobo com os com companheiros. Inserido na atividade física junto com o elenco, Filipe Luís correu ao lado do artilheiro.

Seu ultimo jogo pela equipe aconteceu no dia 22 de outubro, quando o time carioca venceu o Racing por 1 a 0, no Maracanã, pelo primeiro confronto das semifinais. No duelo, Pedro deixou o campo por causa de uma fratura no antebraço direito.

Quando tudo indicava que ele retornaria para reforçar o Flamengo para a final da Libertadores, uma grave lesão muscular na coxa esquerda o afastou de vez da decisão contra o Palmeiras. Bruno Henrique tem sido usado, desde então, na função de centroavante

O time carioca faz seu último treino na sexta-feira, quando o treinador rubro-negro vai definir o time que encara o Pyramids, do Egito, no sábado, pela seminfinal do Intercontinental.