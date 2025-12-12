Messi, três nomes do Palmeiras e cinco do Flamengo são indicados a Rei da América

O grande vencedor do prêmio "Rei da América" será anunciado no dia 31 de dezembro

Vitor Roque, Lionel Messi e Arrascaeta estão entre os indicados ao prêmio "Rei da América" (Cesar Greco/Palmeiras, Elsa/ Getty Images via AFP e Adriano Fontes/ Flamengo)

O tradicional prêmio Rei da América, do jornal uruguaio "El País", que elege o melhor jogador do futebol sul-americano, divulgou na última quinta-feira os 14 indicados da temporada 2025. A lista conta com cinco nomes do Flamengo e três do Palmeiras, campeão e vice da Libertadores, respectivamente, e o craque Lionel Messi, do Inter Miami, campeão da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos.

Pelo lado palmeirense, Gustavo Gómez, Flaco López e Vitor Roque são os jogadores que concorrem à premiação, enquanto Arrascaeta, Rossi, Danilo, Bruno Henrique e Pedro representam o time rubro-negro.

A relação de concorrentes ainda conta com Marcelino Moreno, Eduardo Salvio e Carlos Izquierdoz, três jogadores do Lanús, que faturou a Copa Sul-Americana em cima do Atlético-MG. Completam a lista Ángel Di María, que no retorno ao Rosario Central ajudou o time a conquistar o Campeonato Argentino, e Leandro Paredes, que voltou ao Boca Juniors em julho deste ano.

Em 2024, o prêmio foi conquistado pelo atacante Luiz Henrique, do Botafogo, um dos destaques do time carioca que conquistou a Libertadores no último ano.

A eleição do Rei da América é feita por aproximadamente 250 jornalistas de vários países, que votam no melhor jogador e no melhor técnico da temporada. De acordo com o El País, o grande vencedor de 2025 será anunciado no dia 31 de dezembro.

CONFIRA A LISTA DE CANDIDATOS A REI DA AMÉRICA 2025:

Lionel Messi (Inter Miami)

Gustavo Gómez (Palmeiras)

Vitor Roque (Palmeiras)

Flaco López (Palmeiras)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Agustín Rossi (Flamengo)

Danilo (Flamengo)

Bruno Henrique (Flamengo)

Pedro (Flamengo)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Ángel Di María (Rosario Central)

Marcelino Moreno (Lanús)

Eduardo Salvio (Lanús)

Carlos Izquierdoz (Lanús)