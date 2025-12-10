Jogo do Flamengo ao vivo hoje: veja onde assistir partida contra o Cruz Azul na Copa Intercontinental

Veja horário e onde assistir ao vivo jogo entre Flamengo e Cruz Azul na Copa Intercontinental

Flamengo campeão brasileiro de 2025 ( Mauro Pimnetel/AFP)

O Flamengo inicia sua jornada na Copa Intercontinental da FIFA nesta quarta-feira (10). O Rubro-Negro Carioca enfrenta o Cruz Azul, do México, em duelo no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar.

Confira o horário do confronto, onde assistir à transmissão ao vivo e as prováveis escalações dos times.

Horário da estreia do Flamengo na Copa Intercontinental

O Flamengo entra em campo diante do Cruz Azul (México) às 14h00 (horário de Brasília).

Onde assistir ao vivo

O torcedor e o telespectador terão múltiplas opções para acompanhar o jogo, incluindo plataformas gratuitas na internet e canais de televisão.

A transmissão ao vivo será feita pela Globo (TV Aberta), Sportv (TV Fechada), e nas plataformas de streaming CazéTV (YouTube, gratuito- clique aqui para assistir), FIFA+ (Online, gratuito), GE TV (YouTube, gratuito- clique aqui para assistir) e Prime Video (serviço por assinatura).

Provável escalação do Flamengo

O técnico Filipe Luís deve manter a base titular que encerrou a temporada, buscando solidez defensiva e capacidade ofensiva. As principais dúvidas do comandante se concentram na linha defensiva e no ataque. Assim, a provável escalação do Flamengo é: Rossi; Varela, Danilo (ou Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Carrascal; Samuel Lino (ou Everton Cebolinha) e Bruno Henrique.

Provável escalação do Cruz Azul

O time mexicano garantiu sua vaga na Copa Intercontinental como o atual campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF, após vencer o Vancouver Whitecaps, do Canadá, por 5 a 0 na final, conquistando o 7º título.

Apesar da conquista continental, o Cruz Azul chega ao Catar pressionado. A equipe vive um momento de instabilidade após uma eliminação traumática nas semifinais do Torneio Apertura da Liga MX (campeonato mexicano).

O time foi desclassificado contra o Tigres pelo critério de melhor campanha, após dois empates em 1 a 1. A eliminação gerou fortes críticas da torcida e da imprensa ao técnico Nicolás Larcamón, contratado em julho de 2025.

- Provável Escalação do Cruz Azul: Apesar da pressão, o trabalho de Larcamón registra um balanço positivo (11 vitórias, 8 empates e 3 derrotas). Esta deve ser a escalação da equipe para o confronto com o Flamengo: Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira e Gonzalo Piovi; Jeremy Marquez, Faravelli, Rotondi e Omar Campos; Gabriel Fernandez, Rivero e Sepúlveda.

Flamengo x Cruz Azul na Copa Intercontinental em TEMPO REAL