CBF estuda aumentar limite de partidas para jogadores mudarem de clube no Brasileirão
Atualmente, um atleta pode disputar até seis partidas por um time sem ficar impedido de ser transferido para outro
Publicado: 11/12/2025 às 18:58
Sede da CBF (Lucas Figueiredo/CBF)
Depois de promover mudanças na Copa do Brasil, a CBF também deve propor alterações no regulamento do Brasileirão. O plano da confederação é ampliar o número de jogos que um jogador pode fazer por um clube até ficar impedido de ser negociado para outra equipe durante a competição.
Atualmente, um atleta pode disputar até seis partidas por um time sem ficar impedido de ser transferido para outro no transcorrer do Brasileirão. A ideia, já em debate, é a de dobrar esse número de jogos, passando para pelo menos 12.
A CBF condicionou a definição a uma consulta a clubes. Uma parte deles defende uma janela ainda mais ampla. É possível que o total de jogos que não inviabilize a transferência fique entre 12 e 13.
O Brasileirão terá o mesmo número de partidas em 2026, mas, como será disputado em um intervalo maior de tempo, com início previsto para 28 de janeiro e término em 2 de dezembro, a CBF entende ser necessário dar mais tempo a clubes e atletas no mercado interno de transferências.
A CBF tem promovido reformulações em seus principais torneios. Nesta quinta, como antecipou o Estadão, decidiu que a Copa do Brasil dará duas vagas à Libertadores em 2026 - ao campeão e ao vice. Hoje, só o ganhador garante um lugar na mais importante competição da América do Sul.
A Confederação também planeja mudar o comando da arbitragem no futebol brasileiro. Rodrigo Cintra, hoje o chefe do setor, deve ser demitido. Ligado a Ednaldo Rodrigues, o ex-árbitro esteve sob pressão na temporada por causa de erros dos juízes.