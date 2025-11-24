Santa Cruz realiza 'SAF Day' e detalha proposta antes de votação decisiva

Diretoria do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

A menos de uma semana da votação que pode transformar sua estrutura administrativa, o Santa Cruz realizou, nesta segunda-feira (24), o “SAF Day” — uma live destinada a esclarecer aos sócios os principais pontos da proposta de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) apresentada pela Cobra Coral Participações e reuniu representantes da direção tricolor e dos investidores responsáveis pela proposta.

Participaram do evento o presidente do executivo, Bruno Rodrigues, o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Álvaro Maia, e o advogado do clube, Lucas Cavalcanti. Pelo lado dos investidores, estiveram presentes Iran Barbosa, Alexandre Kubitschek e o advogado Adriano Ferraz, que responderam às dúvidas finais da torcida sobre o projeto de transformação do clube.

Durante a transmissão, Iran Barbosa reforçou a importância da votação que ocorrerá no próximo domingo (30), quando os sócios decidirão, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), se aprovam ou não a mudança do modelo de gestão.

“Aos torcedores, domingo é dia de eleição. Gostaria de pedir que vocês estivessem lá. Essa será a eleição mais importante da história do clube. O Santa Cruz, com um pouco de gestão financeira, boa vontade e honestidade, já mudou completamente. Com a SAF, ele tem potencial para ir mais além. Domingo eu conto com vocês para transformar esse clube em SAF”, afirmou Iran.

O advogado Adriano Ferraz destacou que a aprovação da SAF seria fundamental para garantir capacidade de investimento e profissionalização da administração. “O torcedor já entendeu o quanto o caminho da SAF é importante. O futebol demanda capital. Se não for aprovada, o que vemos é um futuro triste. A aprovação é o passo necessário para uma gestão profissional”, pontuou.

O presidente Bruno Rodrigues também convocou os associados para participarem da decisão, destacando o caráter histórico do momento. “Tivemos feedbacks positivos dos nossos sócios e queria parabenizar a apresentação. Conclamo os nossos sócios para que, no dia 30, estejam presentes no Arruda. No dia em que vamos transformar o Santa Cruz em uma SAF. Você, sócio, fará parte dessa história”, declarou.

A votação do domingo é considerada decisiva e irreversível para o futuro do Santa Cruz. Nesta fase, os sócios ainda têm poder de veto, podendo aprovar ou barrar a proposta apresentada pela Cobra Coral Participações. A expectativa da diretoria e dos investidores é de que a participação dos associados seja determinante na consolidação do novo modelo de gestão para o clube.

