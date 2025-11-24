Ex-dirigentes do Sport divulgam carta e pedem renúncia imediata do presidente Yuri Romão

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira/FPF)

Ex-dirigentes e lideranças do Sport que integraram a última gestão de Milton Bivar divulgaram nesta segunda-feira (24) uma carta à imprensa. O documento, assinado por nomes como Augusto Caldas, Manoel Veloso, além dos filhos do ex-presidente (Paulo, Leonardo e Romero Bivar), critica de forma dura a gestão do atual presidente Yuri Romão, defende a convocação de eleições diretas e alerta para riscos à governança e à Recuperação Judicial do clube.

A manifestação ocorre dez dias após o falecimento de Milton Bivar, figura emblemática da história leonina, cuja memória, segundo os signatários, motivou a decisão de romper o silêncio e se posicionar diante do cenário de crise.

Logo na abertura, o grupo afirma ter recebido inúmeras mensagens de carinho pela morte de Milton Bivar e diz que decidiu se pronunciar "em respeito ao legado" deixado pelo ex-presidente e diante de um momento que exige lucidez e firmeza.

Segundo o documento, a gestão de Yuri Romão acumula "desmandos, irresponsabilidades e condutas antiéticas", o que, para os autores, já configuraria motivos suficientes para afastamento do dirigente segundo o próprio estatuto do Sport. A carta expressa que "não é preciso investigação formal" para compreender o prejuízo institucional causado.

Os signatários também afirmam que "o que falta não é norma, é coragem institucional" e classificam como único caminho aceitável a "renúncia imediata e a convocação de eleição direta". Qualquer alternativa, segundo eles, seria considerada ilegítima.

Denúncia de "manobras políticas"

O texto também direciona críticas ao presidente do Conselho Deliberativo e à maioria dos conselheiros, que, segundo os autores, estariam blindando Yuri Romão "mesmo diante de tudo que já foi exposto". Para o grupo, a omissão do Conselho compromete a credibilidade do clube e de qualquer solução futura.

A carta também acusa o grupo político que levou Romão ao poder de tentar articular uma eleição indireta utilizando o nome do ex-presidente Severino Otávio, o Branquinho, "sob o pretexto de pacificação". Eles afirmam que o objetivo seria impedir o voto do sócio, mantendo o poder dentro de um Conselho considerado parcial.

Riscos à Recuperação Judicial e desgaste institucional

A nota ressalta ainda um suposto risco à Recuperação Judicial do Sport causado pela atual instabilidade. Quebras de compromisso, desgaste com credores, prejuízos na operação e instabilidade administrativa seriam sinais de preocupação real, segundo os signatários.

Ao final, os autores da carta afirmam que estão atentos, unidos e mobilizando quadros qualificados dentro e fora de Pernambuco para defender uma ruptura definitiva com práticas consideradas ultrapassadas e prejudiciais ao clube.

Assinaram a carta:

Paulo Bivar; Manoel Veloso; Tiago Petribu; Neco Gayoso; Augusto Caldas; Jair Jaroslavsky; Ricardo Veloso; Jurandyr Gayoso; Leonardo Bivar; Marco Tulio Veras; Camilo Lelis; Eduardo Barbosa de Moraes; Romero Bivar; Geraldo de Souza Araujo Filho; Leonardo Correia de Araújo Vasconcelos; Luiz Gonzaga Pereira Neto; Danilo Vieira; Juliano José Carlos; Edgar Monteiro Neto; Warley Pimentel; Mario Luiz de Oliveira Leite Junior.

Confira a carta completa na íntegra:

Nos últimos dias, recebemos inúmeras mensagens de carinho e solidariedade pelo

falecimento de Milton Bivar.



Agradecemos profundamente a cada uma delas.



Essas demonstrações de afeto revelam, mais uma vez, como a trajetória dele se confunde

com a própria alma do Sport Club do Recife. É justamente em respeito ao legado de Milton, e

com a serenidade que sempre guiou suas decisões, que nos vemos na responsabilidade de

nos pronunciar.



Permanecemos em silêncio até aqui não por conveniência, mas por dever, porque

entendíamos que a hora certa de falar deveria ser aquela em que o Sport mais precisasse de

lucidez, firmeza e respeito institucional. Esse momento chegou.



Hoje, diante de uma crise que preocupa a torcida, abala a confiança e gera apreensão entre

todos que amam o clube, não é apenas apropriado, é necessário que nos posicionemos para

proteger o futuro do Sport.



Sobre os desmandos, irresponsabilidades e condutas antiéticas praticadas pelo atual

presidente, afirmamos: não é preciso investigação formal para compreender a extensão do

prejuízo institucional causado. Qualquer entidade com o mínimo de governança já teria

afastado esse dirigente há muito tempo.



E aqui é preciso ser direto: o estatuto do Sport prevê o afastamento de dirigentes por gestão

temerária, atos lesivos ao patrimônio e condutas que comprometam a integridade do clube.

Todos os requisitos já estão configurados. O que falta não é norma, é coragem institucional.



Diante disso, afirmamos de forma categórica:



Nenhum caminho que não seja a renúncia imediata e a convocação de eleição direta é

aceitável.



Qualquer manobra que tente evitar o voto do sócio é ilegítima e será contestada.



Nos causa profunda estranheza a postura do Presidente do Conselho e da maioria dos

conselheiros, que seguem blindando esse dirigente, mesmo diante de tudo que já foi

exposto. A omissão (ou complacência) dessa cúpula compromete a credibilidade de

qualquer solução futura.



Ainda mais grave é a manobra política articulada pelo grupo que levou esse dirigente ao

poder. Agora tentam apresentar uma narrativa de “pacificação”, usando o nome do expresidente Severino Otávio (Branquinho), figura que respeitamos e que possui trânsito em

todas as alas, mas o verdadeiro objetivo é claro: realizar uma eleição indireta, dentro de um

conselho parcial, para manter o poder e impedir o sócio de decidir.



Chegaram ao ponto de aliciar ex-presidentes com esse falso pretexto. Outros assinaram por

comodidade. Mas a verdade precisa ser dita: enquanto articulam manobras eleitorais,

deixam de cumprir seu verdadeiro dever institucional neste momento crítico: unir as

lideranças do clube para evitar riscos reais à Recuperação Judicial.



Quebras de compromissos, desgaste com credores e parceiros e instabilidade na operação

sinalizam um risco objetivo ao clube. O momento exige grandeza, não arranjos para

salvaguardar grupos.



Nosso movimento está atento, unido e trabalhando. Estamos reunindo quadros qualificados,

dentro e fora do estado, que compartilham da visão de que o Sport precisa romper

definitivamente com práticas ultrapassadas que o paralisaram no tempo.



O Sport é grande demais para práticas pequenas.



É forte demais para atalhos.



É vivo demais para aceitar soluções improvisadas.



Estamos feridos, mas nunca abatidos.



A alma do Sport é maior que qualquer crise.



Para Sempre Será.