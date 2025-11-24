Dirigente do Sport revela que "conversas evoluíram" por negociação de Zé Lucas

Em retorno do Catar, Enrico Ambrogini confirma interesse de equipes e diz que Leão trabalha para conduzir melhor acerto

Zé Lucas, volante do Sport e Seleção Brasileira Sub-17 (Nelson Terme/CBF)

O volante Zé Lucas, atualmente a joia mais valiosa do Sport, voltou a ser pauta na Ilha do Retiro em meio eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17, no Catar. Capitão do time comandado por Dudu Patetuci, o jovem de 17 anos converteu sua cobrança na disputa por pênaltis contra Portugal, mas não evitou a queda na semifinal nesta segunda-feira (24). O Brasil agora disputará o terceiro lugar na quinta (27), às 9h30 (de Brasília), contra a Itália.

Enquanto isso, no Recife, o futuro do atleta movimenta o departamento de futebol. Enrico Ambrogini, diretor geral do Sport, comentou sobre as tratativas envolvendo possíveis propostas pelo jogador — considerado peça-chave para o equilíbrio financeiro do clube.

Na última semana, Ambrogini viajou ao Catar para conversar diretamente com o atleta e acompanhar de perto a repercussão internacional sobre Zé Lucas. O dirigente já retornou ao Brasil, enquanto o empresário do jogador, Guilherme Cavalcanti, embarcou depois para o país árabe.

Em coletiva após o revés para o Vitória, no domingo (23), Ambrogini relatou que ainda não há proposta formal, mas admitiu que conversas evoluíram.

"A parte do Catar foi super positiva, porque deu para ver realmente o que o pessoal acha do Zé Lucas e para a gente conduzir as negociações, para que isso seja parte do Sport, não o clube ser simplesmente um passageiro aqui, onde decidirem e o menino vai. Não tem proposta formal, mas algumas conversas já evoluíram para uma linha de transação", detalhou o dirigente.

Além das reuniões, Enrico Ambrogini revelou uma conversa pessoal com o jovem volante, que só poderia atuar na Europa após completar 18 anos, respeitando as regras internacionais de transferência.

"Antes de ir, mandei mensagem para ele falando: 'Olha, vim para demonstrar o carinho que nós temos por você.' É um menino diferente, não só dentro de campo; fora de campo tem uma cabeça muito boa. Então, a gente tem que mostrar isso para ele, que ele faz parte, que ele é Sport, que tem nosso DNA", revelou.

Contrato de Zé Lucas e expectativa do Sport com possível venda

Zé Lucas tem contrato até 2028, renovado em abril deste ano, com cláusulas de extensão, reajuste e valorização baseadas em metas. A multa rescisória é de R$ 100 milhões para clubes brasileiros e 50 milhões de euros (cerca de R$ 330 milhões) para clubes estrangeiros. O Sport é detentor de 90% dos direitos econômicos, enquanto o próprio atleta possui os 10% restantes.

Se concretizada nessas cifras, a transação pode superar a venda de Pedro Lima ao Wolverhampton, em 2024, tornando-se não apenas a maior da história do Sport, mas uma das maiores do futebol nordestino. Um alívio significativo para as contas do clube, que vive um momento financeiro delicado.



O interesse internacional aumentou durante a Copa do Mundo Sub-17. Clubes do Brasil e da Europa monitoram o volante, incluindo o Barcelona. Segundo o presidente Yuri Romão, o Sport já recebeu sondagens de equipes inglesas. Uma proposta também chegou a ser recusada pelo Leão da Ilha.

