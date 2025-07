Família e mundo do futebol se despedem de Diogo Jota e seu irmão ( Foto: MIGUEL RIOPA / AFP)

Parentes, amigos, torcedores e personalidades do mundo do futebol se despediram neste sábado (5) em um funeral em Gondomar, na região metropolitana do Porto, do atacante português Diogo Jota, jogador do Liverpool que faleceu na quinta-feira (3) aos 28 anos em um acidente de trânsito ao lado de seu irmão André Silva.

A cerimônia, oficiada pelo bispo do Porto na igreja principal de Gondomar, onde os irmãos cresceram, reuniu vários jogadores da seleção de Portugal, incluindo Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Danilo Pereira e João Félix, além do técnico da equipe nacional, o espanhol Roberto Martínez.

O capitão do Liverpool, o holandês Virgil van Dijk, e o escocês Andrew Robertson levaram coroas de flores no formato da camisa do Liverpool com o número 20, o utilizado por Jota nos Reds.

Na sexta-feira, Van Dijk, vários companheiros de equipe e o técnico Arne Slot compareceram ao velório organizado pela família do atacante do Liverpool.

O primeiro-ministro e o presidente de Portugal, Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa, além de personalidades do futebol como seu agente Jorge Mendes, o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol também compareceram ao funeral na sexta-feira.

A ausência do capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, foi lamentada.

Homenagem do Oasis

Em Cardiff, no País de Gales, o grupo Oasis dedicou a música "Live Forever" ao jogador, durante o show que marcou o retorna da banda aos palcos após 16 anos de inatividade.

Em Liverpool, perto do estádio Anfield, onde foi posicionado um livro de condolências, dezenas de torcedores dos Reds depositaram flores, balões em forma de coração e cachecóis com a frase "Descanse em paz, Diogo Jota".

Diante da tragédia, o Liverpool adiou a retomada dos treinamentos. Prevista para sexta-feira com uma primeira série de testes físicos, a reapresentação dos jogadores foi remarcada para segunda-feira.

As partidas da Eurocopa feminina e da Copa do Mundo de Clubes foram precedidos por minutos de silêncio em homenagem ao português.

A emoção foi particularmente intensa antes do jogo entre Fluminense e Al Hilal: Ruben Neves e João Cancelo, atletas do time saudita, não conseguiram conter as lágrimas.

Após a eliminação do Al Hilal (vitória de 2-1 do Fluminense pelas quartas de final), os dois jogadores deixaram os Estados Unidos para comparecer neste sábado ao funeral.

Jota e seu irmão mais novo André Silva, também jogador de futebol na segunda divisão portuguesa, morreram em um acidente ocorrido na madrugada de quarta para quinta-feira em uma rodovia no noroeste da Espanha.

"Sempre tinha um sorriso"

Jota, que havia se casado em 22 de junho com a companheira de toda a vida e mãe dos seus três filhos, estava a caminho de Santander (norte de Espanha) quando sofreu o acidente.

Segundo a imprensa, ele pretendia embarcar em uma balsa com destino à Inglaterra porque havia sido desaconselhado a viajar de avião devido a uma recente operação em um pulmão.

O veículo de Diogo Jota e do seu irmão, um Lamborghini Huracán alugado segundo a imprensa portuguesa, saiu da estrada antes de sofrer um incêndio.

O acidente pode ter sido provocado pelo estouro de um pneu no momento em que o automóvel fazia uma ultrapassagem.

Em Gondomar, onde ainda moram os pais do atacante falecido, Diogo José Teixeira da Silva iniciou a carreira no futebol, antes de ser popularmente conhecido como "Jota".

"Vou lembrar dele como alguém muito simpático, muito educado, que gostava de todos e sempre tinha um sorriso", declarou à AFP um dos seus antigos colegas de turma, Pedro Neves, um operário de 31 anos, que estava perto do campo de futebol do Gondomar Sport Clube, onde Diogo Jota fundou uma academia que tem o seu nome.