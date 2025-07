João Cancelo e Rúben Neves choram em homenagem a Diogo Jota antes de Flu x Al-Hilal no Mundial

João Cancelo, lateral do Al Hilal (MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Os jogadores portugueses João Cancelo e Rúben Neves se emocionaram e choraram durante as homenagens feitas aos seus compatriotas Diogo Jota e André Silva, irmãos que morreram na quinta-feira em acidente de carro ocorrido em uma estrada da Espanha.

Antes de a bola rolar para o jogo entre Fluminense e Al-Hilal pelas quartas de final do Mundial de Clubes, foram exibidas imagens de Diogo Jota e André Silva no telão do Camping World, em Orlando, e também foi respeitado um minuto de silêncio.

João Cancelo, Rúben Neves e Diogo Jota eram companheiros de seleção portuguesa. Neves e Jota foram campeões juntos, no início da junho, da Liga das Nações da Uefa. A partir desta sexta-feira é realizado o velório de Jota e André Silva na cidade de Gondomar, próxima ao Porto.

Jota, de 28 anos, e André Silva, de 25, foram encontrados mortos perto de Zamora, no noroeste da Espanha, depois que a Lamborghini onde estavam bateu em um trecho isolado da rodovia pouco depois da meia-noite de quinta-feira e pegou fogo. A polícia espanhola está investigando a causa do acidente, que não envolveu outro veículo.

Jogador do Liverpool e da seleção portuguesa, Diogo Jota morreu 11 dias após se casar com Rute Cardoso, sua namorada de longa data, com a qual tinha três filhos, o mais novo nasceu no ano passado. André Silva também era jogador profissional. Atuava pelo Penafiel, da segunda divisão do futebol português.

