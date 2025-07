Diogo Jota, atacante do Liverpool e da Seleção de Portugal, morre em acidente de carro

Atacante do Liverpool e da Seleção Portuguesa, Diogo Jota morre em acidente de carro (Foto: Divulgação/Seleção de Portugal)

O atacante do Liverpool e da Seleção de Portugal, Diogo Jota, de 28 anos, morreu em um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (03), na cidade de Zamora, na Espanha. Seu irmão, Andre Silva, estava no veículo e também faleceu.

"Um veículo saiu da estrada, tudo indica que um pneu estourou durante uma ultrapassagem. Como consequência do acidente, o carro pegou fogo e ambos morreram", explicou a Guarda Civil em um comunicado, confirmando as mortes.

Os dois passageiros, Diogo Jota e seu irmão André, também jogador profissional da segunda divisão portuguesa, já haviam morrido quando os serviços de emergência chegaram, segundo a Guarda Civil.

Diogo Jota, de 28 anos, chegou ao Liverpool em 2020 e, desde então, tem desempenhado um papel fundamental no sucesso do time britânico nos últimos anos. Há poucos dias, anunciou que se casou no dia 22 de junho, publicando fotos da cerimônia na rede social X.

*Com informações da AFP.