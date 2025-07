O que se sabe sobre o acidente que matou Diogo Jota, do Liverpool

Até o momento, sabe-se que o incidente ocorreu no quilômetro 65 da via que liga o território espanhol com a região norte de Portugal

Diogo Jota tinha 28 anos e era jogador do Liverpool, além de atuar na Seleção Portuguesa (HENRY NICHOLLS / AFP)

A notícia da morte do atacante Diogo Jota, do Liverpool e da seleção portuguesa, deixou o mundo do futebol e do esporte de luto. Diogo e seu irmão, André Silva, morreram vítimas de um acidente de carro na rodovia A-52, na Espanha, na região de Sanabria. O falecimento do jogador de 28 anos foi confirmado pelo Liverpool e pela Federação Portuguesa.

Até o momento, sabe-se que o incidente ocorreu no quilômetro 65 da via que liga o território espanhol com a região norte de Portugal. Suspeita-se que um pneu tenha estourado durante uma ultrapassagem e feito com que o veículo do jogador saísse da pista e pegasse fogo.

Um vídeo de como ficou a situação do veículo após o incidente circula nas redes sociais.

Confira vídeo em Metrópoles