Jogadores portugueses do Sport lamentam mortes de Diogo Jota e irmão André Silva

Diogo Jota era jogador do Liverpool e da seleção portuguesa (Franck Fife/AFP)

Os jogadores portugueses do Sport, o atacante Gonçalo Paciência, o meia Sérgio Oliveira e o zagueiro João Silva, utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e expressar profundo pesar pelas mortes de Diogo Jota, atacante do Liverpool e da Seleção Portuguesa, e de seu irmão André Silva, atleta do Penafiel, clube da segunda divisão de Portugal. A tragédia abalou o mundo do futebol nesta quinta-feira (3)

Os irmãos perderam a vida em um acidente de carro na região de Zamora, na Espanha, a cerca de 50 quilômetros da fronteira com Portugal. O veículo em que estavam saiu da estrada e pegou fogo.

"Condolências e muita força para a família. Devastador, sem palavras", escreveu Gonçalo Paciência.

"Ainda em choque, sem querer acreditar na realidade. Diogo, descanse em paz. Que Deus conforte o coração de toda a família e dos amigos”, expressou o meia Sérgio Oliveira, que jogou com Diogo Jota no Porto, na temporada 2016/17.

"Sem palavras. Que tragédia. Há coisas na vida que realmente não se explicam. Que ambos descansem em paz", publicou João Silva.

O Sport também se manifestou por meio de suas redes sociais, prestando solidariedade aos familiares, amigos e fãs.

"Hoje, o dia amanheceu com muita tristeza para o futebol, com o falecimento dos irmãos e jogadores Diogo Jota e André Silva. Enviamos nossas condolências aos amigos, familiares, fãs e aos amantes do esporte que sentiram suas partidas", publicou o clube rubro-negro.