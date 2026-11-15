Petrolina e Central avançam e completam quadrangular decisivo do Turno Forró do Pernambucano
Equipes se juntam a Íbis e América na disputa pelas três últimas vagas no Segundo Turno do Campeonato Pernambucano
Publicado: 15/11/2026 às 20:00
Central comemora vitória em Caruaru (Hugo Soares/FPF)
Petrolina e Central garantiram classificação para o quadrangular decisivo do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027.
Neste domingo (15), as equipes venceram seus respectivos confrontos pelas quartas de final e completaram a lista dos quatro participantes da próxima fase do Estadual.
No estádio Paulo Coelho, a Fera Sertaneja eliminou o Belo Jardim nas cobranças de pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Já no Lacerdão, em Caruaru, a Patativa derrotou o Ypiranga por 1 a 0 e confirmou sua vaga.
Petrolina elimina Belo Jardim nos pênaltis
Jogando em casa, o Petrolina precisou das penalidades para superar o Belo Jardim. No tempo normal, as equipes empataram por 1 a 1.
Napão abriu o placar para o Belo Jardim, mas Eduardo deixou tudo igual para a Fera Sertaneja em cobrança de falta. Nas penalidades, o time da casa levou a melhor, com o goleiro Jefão como protagonista da classificação.
Central vence Ypiranga no Lacerdão
Em Caruaru, o Central confirmou a classificação diante do Ypiranga. No estádio Lacerdão, a Patativa venceu por 1 a 0, com gol marcado por Polegar.
Com o resultado, a equipe caruaruense avançou ao quadrangular decisivo e se juntou aos outros três classificados da fase eliminatória.
Quadrangular define últimas vagas no Segundo Turno
Petrolina e Central se juntam a Íbis e América, que garantiram classificação no último sábado (14), para a disputa do quadrangular decisivo do Turno Forró.
A próxima fase será disputada em turno único, com três partidas para cada equipe. Os dois melhores colocados da primeira fase terão a vantagem de realizar dois jogos como mandantes e apenas um como visitante.
Os três primeiros colocados do quadrangular garantirão vaga no Segundo Turno do Campeonato Pernambucano de 2027.
Sete equipes já estão classificadas para a segunda etapa do Estadual: Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Decisão, Maguary e Vitória.
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