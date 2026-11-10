Embalado pela campanha sem derrotas no Turno Forró, o Íbis enfrenta o Centro Limoerense nesta terça-feira (9) em busca de vaga nas quartas de final

Com campanha invicta e Yamal na equipe, Íbis mira vaga no Pernambucano de 2027. (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto)

Autodenominado de 'pior time do mundo', o Íbis terminou a primeira fase do Turno Forró do Pernambucano de 2026 com campanha invicta. Foram duas vitórias e três empates nas cinco partidas que disputou, marcando nove gols e sofrendo cinco.

Nesta terça-feira (9), a equipe enfrenta o Centro Limoerense em jogo único com mando de campo, mirando avançar para as quartas de final da competição.

Caso passe das quartas, o Íbis então entra para um quadrangular final onde três das quatro equipes se classificam para o Pernambucano de 2027.

O treinador da equipe é Italo Santiago, que prega cautela, mas afirma que o sonho é conseguir uma vaga entre os 10 que disputam o estadual do ano que vem.

"Estamos em um momento bom. É um grupo bastante jovem, mas com muita qualidade. Eles vêm se dedicando muito no dia a dia. A gente tinha a expectativa de que esse grupo correspondesse, e eles estão fazendo isso em campo. Sobre a próxima fase, vamos viver um momento de cada vez: garantir a classificação agora, pensar no primeiro mata-mata e seguir passo a passo", afirmou Italo.

Para conquistar o sonho, o presidente Ozir Ramos Jr. explica que houve um investimento nos bastidores, inclusive com a chegada do influenciador Luke Bastos.

"Esse é um trabalho que a gente já vinha tentando fazer há muito tempo, através de uma parceria que deu certo. Temos uma comissão técnica e atletas de qualidade, inclusive de fora. Fizemos um investimento pequeno, mas que deu resultado. Estamos invictos na competição e esperamos buscar o acesso à primeira divisão, se Deus quiser", declarou.

Um dos destaques da equipe é o jovem Yamal. Com apelido inspirado no craque espanhol do Barcelona, o jogador de 19 anos chamou atenção pela forma que vem sendo chamado.

"O Yamal é um menino que veio da base do Íbis. Ele se destacou no sub-17 e sub-20, o professor gostou e o integrou ao grupo. É um menino bom e tenho certeza de que tem muito futuro. Não dá para comparar [com o do Barcelona], mas quem sabe ele chega lá um dia, se Deus quiser", explicou o presidente.

Considerado um dos melhores jogadores do mundo, Yamal do Barça pode servir de inspiração para o Yamal do Íbis, segundo o treinador.

"Tem a resenha com o Yamal, e que isso sirva de inspiração para ele em alto nível", brinca o técnico.

O influenciador Nilsinho também entrou na brincadeira para afirmar que o jogador do Pássaro Preto é superior.

"O Yamal do Barcelona que me desculpe, mas o nosso Yamal do Íbis é melhor", disse.

Experiência também não falta ao grupo. Um dos nomes mais rodados do elenco, o volante Jaildo — carinhosamente apelidado nos bastidores de "Busquets" — destaca a maturidade do plantel jovem e a responsabilidade para a reta decisiva.

"Os meninos são novos, mas já têm bastante rodagem e fizeram base em clubes grandes, como no Sport. Isso torna o dia a dia muito tranquilo. Estamos bastante motivados para a entrada do mata-mata, e no futebol não tem meio-termo: mesmo que um jogo pareça não valer tanto, nós tratamos com muita responsabilidade para buscar esse acesso tão desejado", ressaltou o jogador.

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Na visita do Diario de Pernambuco ao treinamento do Íbis, a reportagem também fez uma entrevista exclusiva com o jovem Yamal da equipe. Confira clicando aqui e entenda a origem do apelido.