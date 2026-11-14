Íbis vence Ipojuca no sufoco e avança ao quadrangular final do Turno Forró
Com vitória sobre o Ipojuca, Pássaro Preto garantiu classificação e segue na briga por uma vaga na fase final do Pernambucano
Publicado: 14/11/2026 às 20:47
Íbis venceu o Ipojuca (Ruan da Grife / Cortesia)
O Íbis está a três jogos de voltar à elite do futebol pernambucano. O Pássaro Preto venceu o Ipojuca por 2 a 1, neste sábado (14), no Estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana, e garantiu uma vaga no quadrangular final do Turno Forró.
Os dois tempos foram muito diferentes. Na primeira etapa, as duas equipes fizeram um jogo morno, de muita cautela e pouca inspiração. A forte marcação na saída de bola, os muitos passes errados e as excessivas tentativas de ligação direta deram o tom do primeiro tempo.
O cenário mudou na volta para a etapa complementar. Mais agressivo, o Íbis encontrou o caminho do gol aos cinco minutos. Após escanteio pela direita, Matheus aproveitou a oportunidade e, de cabeça, colocou o Pássaro Preto em vantagem.
O gol deu confiança ao time comandado por Italo Santiago. O Íbis continuou ocupando o campo de ataque e ampliou aos 13 minutos da etapa final. O centroavante Mamedio, um dos destaques da campanha invicta da equipe, arrematou também de cabeça para marcar o segundo e deixar o Pássaro Preto em situação mais confortável.
O Ipojuca, porém, não entregou a partida. O Lobo-Guará passou a se lançar ao ataque, enquanto o Íbis recuou suas linhas e apostou nos contra-ataques. A equipe chegou a balançar as redes novamente, mas o lance foi anulado por impedimento.
Na base da insistência, o Ipojuca conseguiu recolocar fogo na partida aos 44 minutos. João Gabriel recebeu a bola na ponta-esquerda, invadiu a área e bateu cruzado para diminuir a diferença, acrescentando uma atmosfera de drama aos minutos finais.
Vieram então o abafa e a resistência. O Lobo-Guará pressionou em busca do empate, mas encontrou pela frente uma defesa bem postada. O Íbis suportou a carga até o apito final e confirmou uma classificação que mantém vivo o sonho de disputar a primeira divisão em 2027.
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