Em entrevista ao podcast Futebol Diario, Nilsinho detalha o crescimento nas redes sociais, a invencibilidade no Pernambucano e o sonho do retorno à elite estadual em 2027.

Influenciador do Íbis celebra boa fase do time: "Momento mágico" (Foto: Sandy James/DP Foto )

Conhecido como o pior time do mundo, o Íbis vive uma fase de deixar o torcedor de cabelo em pé. São três vitórias e três empates nos seis jogos disputados no Campeonato Pernambucano 2026/27, pelo Turno Forró, campanha que leva o clube até as quartas de final da competição e aproxima-o de um retorno à elite do futebol estadual em 2027.

Em entrevista ao podcast Futebol Diario, o influenciador do Íbis, Nilsinho, contou sobre o momento do Pássaro Preto, que venceu o Centro Limoeirense na última terça-feira (10) por 3 a 1 e está a uma vitória de se classificar para o quadrangular final do campeonato.

"Esse ano está mágico. O time está no top 20 do país com mais seguidores no ranking digital do Ibope", celebrou Nilsinho. "Com a chegada também do Luke Bastos, o Íbis ganhou 250.000 seguidores. O Íbis já tinha mais de 1 milhão, juntando todas as redes, e só perde para o Sport aqui em Pernambuco, acho que no Nordeste também. Se não me engano, tem mais que o Bahia, Vitória, Santa e o Náutico", completou.

O próximo compromisso do Pássaro Preto é diante do Ipojuca, no próximo sábado (14), às 15h. Caso avance, a equipe chega até a quarta fase, quando disputa mais três partidas até que três das quatro equipes se juntem a Sport, Santa Cruz, Náutico, Retrô, Decisão, Maguary e Vitória.

"O Íbis está na fase perfeita, invicto. Se chegar no quadrangular, já prometo: vou fazer um protesto como eu fiz naqueles anos. Já vai estar mais suave, né? Posso dar uma zoada com o time, né? Em fase de mata-mata, realmente, não dá", brincou Nilsinho.

Apesar das brincadeiras, o influencer admitiu que tem torcido pela boa fase do time, visando uma classificação para o campeonato estadual de 2027.

"A torcida sabe que a gente foi construindo um engajamento orgânico em cima de que o Íbis não pode vencer. E hoje em dia ficou muito bom digitalmente, o que acabou fazendo com que o time tivesse uma visibilidade maior, fortalecendo a marca, e eu venho trabalhando isso há mais de dez anos", afirmou. "E é bom para todo mundo se o Íbis passar para jogar em janeiro, com mais marketing, publicidade e patrocínios", finalizou.

CONFIRA A ENTREVISTA DE NILSINHO NO YOUTUBE DO DIARIO DE PERNAMBUCO

Apesar do ótimo momento vivido pelo Pássaro Preto, o Íbis ganhou fama de pior time do mundo devido a uma sequência de quatro anos sem vencer — chegando a ganhar reconhecimento do Guiness Book pelo 'feito'. Confira, no podcast Futebol Diario ou no corte no canal do YouTube, a origem do histórico.