Retrô x Maguary: onde assistir, horário e escalações da decisão pelas quartas de final do Pernambucano

A partida é válida pelo segundo confronto das quartas de final do Pernambucano de 2026

Radsley e Italo, meio-campistas de Retrô e Maguary, respectivamente (Rafael Melo/FPF)

Neste sábado (07), Retrô e Maguary se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Pernambucano. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1, com várias emoções na partida, sendo elas em campo, voltadas a arbitragem ou com acusações fora das quatro linhas.

O duelo entre a Fênix de Camaragibe e o Azulão de Bonito coloca em cheque uma das vagas nas semifinais do Campeonato Pernambucano de 2026. A partida acontece às 18h, no Estádio dos Aflitos. Quem passar do confronto, enfrenta o Sport na semifinal do estadual.

Após a partida, o presidente do Maguary, Ytalo Pontes, criticou a arbitragem após o empate por 1 a 1 contra o Retrô, afirmando que o árbitro e o VAR erraram ao expulsar o jogador Júlio César, por uma possível cotovelada em seu adversário. O presidente afirma que não é a primeira vez que o Azulão é prejudicado pela arbitragem neste estadual e que isso tem prejudicado o time no campeonato.

Além disso, o Retrô acusou um dirigente do Maguary de dizer ao técnico Jamesson Andrade, que está em tratamento contra o câncer, que ele "iria morrer da doença". O clube emitiu uma nota de repúdio pedindo respeito, maior apuração dos fatos pela FPF e medidas cabíveis. No entanto, o Maguary negou a acusação, repudiando a associação do nome da equipe e seus dirigentes à fala "desumana" e exigiu que o Retrô comprove a denúncia.

Histórico

Maguary e Retrô se enfrentaram em duas ocasiões nesta temporada do Pernambucano. A partida aconteceu pelo jogo de ida das quartas de final, que foi realizado no Estádio Arthur Tavares de Melo e terminou empatada em 1 a 1. Com o empate recente, agora são sete partidas entre as equipes na história, com três vitórias da Fênix de Camaragibe, três empates e um triunfo do Azulão de Bonito.

Maguary 1 x 1 Retrô (Quartas de final - PE 2026)

Maguary 1 x 1 Retrô (PE 2026)



Maguary 1 x 2 Retrô (Semifinal PE 2025)



Retrô 2 x 1 Maguary (Semifinal PE 2025)



Retrô 1 x 3 Maguary (PE 2025)



Retrô 0 x 0 Maguary (PE 2024)



Maguary 1 x 3 Retrô (PE 2023)

FICHA DO JOGO

Prováveis escalações

RETRÔ: Paulo Ricardo; David Junio, Rayan, Dankler (Guilherme Paixão) e Lucas Sampaio; Kadi, Radsley e Diego Guerra; Douglas Santos, Willian Lira e Ericson (Vágner Love). Técnico: Jamesson Andrade.

O Retrô deve contar com a volta do zagueiro Dankler aos titulares, após cumprir suspensão pelo cartão vermelho recebido contra o Decisão, na última rodada da primeira fase.

MAGUARY: Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício, Eduardo Guedes e Fontes; Iago Felipe, Ítalo e Richardson; Henrique Paraíba, Kanu e Chico. Técnico: Sued Lima.

O Azulão de Bonito terá que substituir o camisa 10, Julio Cesar, por conta do vermelho sofrido no jogo de ida. A provável substituição deve ser a entrada de Richardson na vaga do meia.

Local: Estádio dos Aflitos

Horário: 18h

Transmissão: TV FPF e Canal GOAT

Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia

Assistente 1: Fernando Antonio da Silva Junior

Assistente 2: Jose Romao da Silva Neto

Quarto árbitro: Washington Henrique Nascimento Alves