Retrô acusa dirigente do Maguary de afirmar que "técnico vai morrer da doença"; Azulão nega

A nota do Retrô cobra respeito e solicita providencias contra o Maguary; No lado do Azulão, o clube nega e pede comprovação das acusações

Retrô e Maguary se enfrentam no próximo sábado (07) (Rafael Melo/FPF)

O Retrô utilizou suas redes sociais para acusar um dirigente do Maguary de proferir ofensas envolvendo a situação de saúde do técnico Jamesson Andrade, que se encontra em tratamento contra o câncer.



De acordo com a nota da Fênix, mesmo diante de uma situação delicada, o dirigente teria feito uma declaração ofensiva e desumana, afirmando que Jamesson "iria morrer da doença". O episódio teria acontecido após o empate por 1 a 1 entre as duas equipes, quarta-feira (4), pela 2ª fase do Campeonato Pernambucano. O Azulão de Bonito negou o fato.

"O futebol é um ambiente de competição e rivalidade esportiva, mas nem tudo pode ser considerado válido dentro ou fora de campo. Ataques pessoais, desrespeito à vida e à dignidade humana jamais podem ser tolerados no esporte", destacou o Retrô em suas redes sociais.

A Fênix de Camaragibe também afirmou que o episódio terminou em uma confusão generalizada e agressões, atitudes lamentáveis e incompatíveis com o que o futebol preza. Ao final da nota, o Retrô solicitou à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) a apuração rigorosa dos fatos, além da adoção das medidas cabíveis.



Procurada pela reportagem do Diario de Pernambuco, a FPF afirmou que o julgamento não cabe ao órgão, e sim ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), que deve fazer o julgamento do acontecimento, caso a promotoria ofereça denúncia.

MAGUARY

Após a acusação do Retrô, o Azulão de Bonito saiu em suas redes sociais para negar a denúncia do Retrô. Em nota oficial, o Maguary repudia a associação do seu nome e dos seus dirigentes aos episódios de ofensas pessoais, desumanas e que ferem a dignidade de qualquer pessoa, afirmando que tais condutas não seguem os valores do clube.

Além disso, o Azulão exige uma retratação pública do Retrô e afirma que adotará medidas judiciais para que o Retrô comprove as acusações feitas contra o clube.