Jamesson Andrade revela luta contra câncer e transforma superação em força no Retrô

O técnico da Fênix de Camaragibe revelou uma história de superação que mudou a forma que enxerga a vida e o futebol

Jamesson Andrade, técnico do Retrô (Rafael Melo/FPF)

Após a vitória do Retrô sobre o Santa Cruz, o técnico da Fênix de Camaragibe, Jamesson Andrade, revelou em entrevista, que carrega uma história de superação que vai além do futebol. O Atual treinador do Retrô expôs que no último ano enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida ao ser diagnosticado com um linfoma Balt, um tipo de câncer no pulmão.



O treinador precisou se submeter a um intenso tratamento, realizando de 10 a 12 sessões de quimioterapia. Em entrevista à Rede Globo, Jamesson afirmou que a experiência mudou completamente sua forma de enxergar a vida e o futebol. O comandante falou que não comenta sobre pressão do futebol, porque não é nada perto do que pessoas em tratamentos passam.

"Ano passado, ainda no clube, eu tive um linfoma balt, um câncer no pulmão. Onde eu tive que me submeter de 10 a 12 sessões de quimioterapia. Foi o momento mais difícil da minha vida. Por isso que quando se fala de pressão do futebol, eu não dou segmento, pressão é o que as pessoas realmente passam ali na quimioterapia. Todos os jogos eu encaro como a única oportunidade para desenvolver e encorajar os meus atletas com tudo que passei e vivi", afirmou Jamesson.

O técnico do Retrô revelou que ainda segue em tratamento, em fase de manutenção, exaltando o sentimento de gratidão e fé.

"Hoje ainda continuo a tratar, estou em manutenção ainda. Esse linfoma foi para me deixar mais forte, para minha família estar muito mais forte e realmente a gente ver o valor da vida. Como nós podemos nos conduzir. Então eu agradeço a Deus, porque já agradeço pela cura e gosto de ver as coisas lá na frente", destacou Jamesson.

Dentro de campo, o Retrô vive um bom momento no Campeonato Pernambucano. A Fênix de Camaragibe ocupa a terceira colocação, com sete pontos somados, fruto de duas vitórias, um empate e uma derrota. A equipe venceu Santa Cruz por 1 a 0 e o Vitória-PE por 4 a 0, empatou com o Maguary em 1 a 1 e foi derrotada pelo Sport por 2 a 0.

Efetivado como treinador em 2026 após atuar como auxiliar técnico em 2025, Jamesson Andrade, de 40 anos, conta com total confiança da diretoria azulina para conduzir o Retrô novamente às fases decisivas do Pernambucano. Nos últimos quatro anos, o clube chegou à final do Pernambucano em três oportunidades, mas acabou ficando com o vice-campeonato em todas elas. Desta vez, o objetivo é levantar a taça e ele já mostrou que a pressão da torcida não irá atrapalhar suas decisões.