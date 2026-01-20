Meia Juninho treina com bola e fica próximo de estreia pelo Náutico

Contratação para a temporada, o meia-atacante já vem participando de atividades com o restante do elenco no Náutico

Juninho, meia do Náutico, em treinamento no CT (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico terá um reforço importante nas próximas rodadas do Campeonato Pernambucano. O meia-atacante Juninho já realiza trabalhos com bola e fica próximo de estrear pelo Timbu. Ex-Ferroviária, o atleta de 30 anos chegou aos Aflitos com um lesão no joelho e realizou intensos trabalhos de recuperação no CT Wilson Campos.

Juninho já foi integrado e vem participando de atividades com o restante do elenco do Náutico. A expectativa é que o jogador alvirrubro siga evoluindo a parte física para poder ser relacionado pela primeira vez no clube.

O meia já tem chances de ganhar os seus primeiros minutos na partida da próxima quinta-feira (22) contra o Jaguar, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano. A estreia de Juninho, no entanto, ainda é tratada com cautela até o jogador adquirir a melhor forma possível.

Pata a posição, o Náutico conta com o também recém-chegado Dodô. O camisa 10 de 24 anos vem se destacando nas primeiras partidas da equipe no Estadual de 2026, se firmando no primeiro momento como o meia articulador na escalação titular.

Com a probabilidade da comissão técnica alvirrubra rodar o elenco na sequência desta primeira fase do Pernambucano, Juninho deve ir adquirindo minutos aos poucos durante o Estadual. A princípio se revezando, Juninho e Dodô também podem atuar juntos no esquema do técnico Hélio dos Anjos.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.



Currículo de Juninho

Juninho vem de uma temporada de destaque atuando com a camisa da Ferroviária na Série B do Campeonato Brasileiro. O reforço alvirrubro contou com 10 gols e sete assistências em 49 jogos com a camisa Ferrinha em 2025.

O meia também conta com passagens por Palmeiras, Osasco Audax, Criciúma, Guarani, Ituano, Vila Nova, Figueirense, Mirassol, Paysandu, Paraná, Marcílio Dias e Inter de Limeira. Juninho também atuou por uma temporada no futebol da Indonésia.